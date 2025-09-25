scorecardresearch
 

कौन हैं जॉली एलएलबी 2 के 'इकबाल कादरी'? पाकिस्तानी समझ हाथ से गई फिल्में, मांगा गया वीजा

फिल्मिस्तान और जॉली एलएलबी फेम इनाम उल हक जिस भी किरदार को करते हैं उसमें ऐसी जान डालते हैं कि वो टाइपकास्ट भी हो जाते हैं. उन्हें वैसे ऑफर मिलने लगते हैं. इस वजह से इनाम कई फिल्मों को रिजेक्ट कर चुके हैं. क्योंकि वो अच्छा काम करने में बिलीव करते हैं.

कौन हैं इनाम उल हक? (Photo: Screengrab/Instagram @/inaamulhaq_official)
जॉली एलएलबी फिल्म फ्रेंचाइजी के दूसरे पार्ट में इकबाल कादरी के रोल से फेम पाने वाले एक्टर इनाम उल हक ने अपने किरदार से खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए खूब तारीफें मिली थीं, लेकिन अफसोस की बात रही कि जितनी उम्मीद की गई थी उतना काम नहीं मिल पाया. इनाम अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं आइये बताते हैं. 

सहारनपुर से आए इनाम का डेब्यू फिराक से हुआ था. वो शोज की राइटिंग भी कर चुके हैं. हालांकि उन्होंने 'फिल्मिस्तान' से 2012 में अपने करियर की बड़ी शुरुआत की थी. इस फिल्म में उन्होंने पाकिस्तान के आफताब का कैरेक्टर निभाया था. लेकिन किरदार को निभाकर वो टाइप कास्ट हो गए थे, उन्हें पाक से आया एक्टर समझा जाने लगा था. इसके बाद फिल्म के ऑफर भी आने बंद हो गए थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि उनका वीजा का प्रॉब्लम होगा. इनाम इसी वजह से इतने सालों में अब तक सिर्फ 12-13 ही फिल्में कर पाए हैं.

पाकिस्तानी एक्टर में हुए टाइपकास्ट

इनाम ने खुद बताया है कि, 'लोग मुझे बोलते थे कि सर आपका वीजा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं कहता कि क्यों मुंबई में रहने पर वीजा लगता है. तो लोगों को शॉक लगता था कि क्या बात कर रहे हो, आप भारतीय हो.' लोगों को ये समझाने के लिए कि वो भारतीय हैं उन्हें अपना पीआर करना पड़ा था. वो असल में तंग आए थे और कहा कि, 'लोग जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते हैं कि वो एक किरदार था. मैंने एक कैरेक्टर को इतना बेहतर तरीके से किया कि लोग मुझे पाकिस्तानी ही समझने लगे, हालांकि वो कॉम्प्लिमेंट भी है.'

रिजेक्ट की दर्जन भर फिल्में

इनाम ने इसके बाद अक्षय कुमार स्टारर एयरलिफ्ट फिल्म की, इसमें उन्होंने आयरिश जनरल का किरदार निभाया था. वो इसमें भी टाइपकास्ट हो गए थे. जॉली एलएलबी करने के बाद इनाम के खूब मीम भी वायरल हुए थे. बावजूद इसके उन्होंने आज तक 10 से 12 फिल्में ही की हैं. 

इसकी वजह बताते हुए डिजिटल कमेंट्री से इनाम कहते हैं कि, 'मैंने गिनती की फिल्में की हैं पिछले 12 साल में, वो इसलिए नहीं कि मैं यहां खाली बैठने आया हूं. पर इसलिए कि वो मुझतक पहुंच नहीं पाते हैं, या उसकी और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं. पर मैं टाइपकास्ट हो गया था, तो मैंने काम करना बंद कर दिया था. उस वक्त जैसे बाढ़ सी आ गई थी, कि हर कोई मुझे पाकिस्तानी के तौर पर देख रहा था.' 

मुंबई में कैसे सर्वाइव करते हैं इनाम?

इनाम बोले, 'लोग मुझे खूब पैसे ऑफर कर रहे थे, लेकिन पैसे तो मैं कहीं भी कमा लूंगा, मुझे अच्छा काम करना है. तो मैं सिर्फ ना ही कहता रहा. हर किसी का विजन अलग होता है, लेकिन आपके विजन से मैं क्यों चलूं. जब तक एयरलिफ्ट नहीं मिली तब तक मैं ना ही करता रहा. मैं ज्यादातर खाली ही रहा. लेकिन आजतक जो भी किरदार निभाया, इंशाअल्लाह किसी ने कभी कमी नहीं निकाली.'

क्योंकि इनाम ने इतनी फिल्मों को रिजेक्ट किया तो मुंबई में सर्वाइव करना भी मुश्किल रहा. लेकिन उन्होंने अपने लाइफ स्टैंडर्ड को लो रखते हुए अपने करियर स्टैंडर्ड को हाई रखा. वो आज भी रेंट के फ्लैट में रहते हैं और मिनिमल चीजों से गुजारा करते हैं. 

इनाम जल्द ही द शूज और वेलकम टू जंगल फिल्म में दिखाई देंगे. वो आखिरी बार 2023 में जरा हटके जरा बचके और पिपा में नजर आए थे.

