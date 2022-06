सालों से इंडस्ट्री से गायब Mamta kulkarni आजकल कहां हैं? कितने बच्चे हैं? सभी सवालों के यहां मिलेंगे जवाब

ममता कुलकर्णी 90 के दशक की हार्ट थ्रॉब हुआ करती थीं. खूबसूरती ऐसी कि कोई भी देखें तो एक नजर में ही कायल हो जाए. ममता उस समय की सबसे फिट एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं. अपनी बोल्ड और कातिलाना अदाओं से किसी भी फिल्म में फिट हो जाती थीं.

शायद यही वजह है कि ममता के बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर होने के बावजूद फैन्स उन्हें भूले नहीं हैं. गूगल पर अब भी ममता कुलकर्णी के बारे में सर्च किया जाता है और लोग ममता के बारे में क्या-क्या पूछते हैं आइये हम आपको बताते हैं.



1. ममता आजकल कहां हैं? (Where is mamta Kulkarni Now?)

ममता केन्या में हैं. ममता ने वहां भारतीय मूल के बिजनेसमैन उरू पटेल के साथ अपनी खुद की प्रोडक्शन कम्पनी शुरू की है. एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता ने अपना नाम भी चेंज कर लिया है.

2. ममता के इमेज आज भी सर्च किए जाते हैं?

3. ममता कुलकर्णी के कितने बच्चे हैं?

ममता की निजी लाइफ अकसर ही विवादित रही है. विक्की गोस्वामी के साथ शादी के चर्चे तो रहे लेकिन ममता ने ना तो शादी पर कभी कोई खुलासा किया और ना ही बच्चों पर.

4. लोग आज भी ममता की बायोग्राफी जानने में बेहद इंट्रस्टेड रहते हैं.

5. ममता कुलकर्णी का रियल नाम क्या है?

ममता का असली नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी बताया जाता है. वहीं कुछ रिपोर्ट का मानना है कि बॉलीवुड में आने से पहले ममता का पदमावती हुआ करता था.

6. ममता के अफेयर्स के बारे में भी जानने में लोग अपनी इच्छा जताते हैं. ममता के अफेयर के चर्चे एक्टर डायरेक्टर टीनू वर्मा और विक्की गोस्वामी के साथ जबरदस्त थे.

7. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता के पति के नाम पर अकसर विक्की गोस्वामी का ही नाम लिया जाता रहा है. लोग उनकी इमेज को भी देखना पसंद करते हैं.

8. विक्की गोस्वामी स्मगलिंग की दुनिया का बड़ा नाम है. विक्की को पुलिस ने केन्या से पकड़ा था. कहा जाता है कि जेल में रहते ही विक्की ने ममता कुलकर्णी से शादी की थी, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया.

9. ममता कुलकर्णी को इंस्टाग्राम पर भी काफी सर्च किया जाता है. ममता कुलकर्णी आपको @mamtakulkarniofficial_ की आईडी से मिल जाएंगी.

ममता अक्सर ही इंस्टाग्राम पर सेल्फी शेयर करती रहती हैं. ममता कुलकर्णी ने भले ही इंडस्ट्री में थोड़ा ही समय बिताया हो लेकिन एक्ट्रेस की एक्टिंग और डांसिंग के दीवाने फैंस आज भी उनकी सलामती की विश करते हैं.