थम जाएगी सैयारा-महावतार नरसिम्हा की रफ्तार, बॉक्स ऑफिस पर भिड़ी वॉर 2-कुली, जीतेगी दिल!

ऋतिक रोशन की वॉर 2 और रजनीकांत की कुली का ग्रैंड रिलीज 14 अगस्त को हो चुका है. फिल्म मेकर्स के साथ-साथ दर्शक भी इस हाई-ऑक्टेन बॉक्स ऑफिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सवाल ये है कि इस मुकाबले का असर नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा पर क्या पड़ेगा?
सैयारा ने पहले ही 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और खुद को हिट साबित कर दिया है. लेकिन क्या ये वॉर 2 और कुली के सामने टिक पाएगी? या फिर क्या वॉर 2 और कुली सैयारा के सेट किए बेंचमार्क को तोड़ पाएंगे. इस बार में ट्रेड एनालिस्ट ने अपनी राय दी.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
वॉर 2 और कुली की सॉलिड ऑक्यूपेंसी और रिलीज के लगभग एक महीने बाद सैयारा अब थियेटर्स से भी उतरने लगी है. लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा को तगड़ा झटका लगा है, जो कि इस बीट स्लीपरी हिट साबित हुई है. ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा कहते हैं कि,“ऐसा तो पहले ही हो चुका है. किली और वॉर 2 के थिएटर में आने के बाद सैयारा अब दर्शकों की चौथी पसंद होगी. और ये मत भूलिए कि महावीर नरसिम्हा भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है.”
वहीं ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने कहा कि,“महावीर नरसिम्हा ने पहले ही सैयारा की बॉक्स ऑफिस कमाई पर असर डाला है. मेरा मानना है कि सैयारा थिएटरों में चलती रहेगी, लेकिन कुली और वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर हावी रहेंगे.”
सैयारा के साथ महावतार नरसिम्हा को भी मिली टक्कर?
सैयारा ने दुनियाभर के दर्शकों के दिल को छू लिया है. फिल्म की भारत में बॉक्स ऑफिस कमाई 300 करोड़ रुपये पार कर चुकी है, जबकि विश्वभर में इसकी कुल कमाई 500 करोड़ रुपये से ऊपर है. अहान और अनीत के साथ इसमें आलम खान, सिड मक्कड़, शान ग्रोवर, राजेश कुमार और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी शामिल हैं. फिल्म 18 जुलाई को रिलीज हुई थी.
अगर अहान पांडे की सैयारा की सफलता ने इंडस्ट्री को हैरान किया, तो महावतार नरसिम्हा ने उसे पूरी तरह चौंका दिया. ये ऐनिमेटेड महाकाव्य सिनेमाघरों में छा गई और साबित कर दिया कि जब अच्छा कंटेंट मिलता है, तो भारतीय दर्शक बड़ी संख्या में थिएटर जाते हैं. क्लीम प्रोडक्शंस और होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म ने आसानी से 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.
हालांकि, इन दोनों फिल्मों का भविष्य अब वॉर 2 और कुली के टकराव के बीच टिका हुआ है.