War 2 Vs Coolie: बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक-रजनीकांत की कड़ी टक्कर, दूसरे दिन वॉर 2-कुली ने की इतनी कमाई

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो फिल्मों का बोलबाला है. ये दो फिल्में हैं- ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' और सुपरस्टार रजनीकांत की 'कुली'. यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में बनी 'वॉर 2' ने दर्शकों का दिल जीता है. हालांकि पहले दिन इसका कलेक्शन बहुत खास नहीं रहा था. पिक्चर के हिंदी वर्जन ने लगभग 29 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो स्पाई यूनिवर्स में बनी फिल्म की सबसे कम ओपनिंग है. इसकी टोटल कमाई तकरीबन 51.5 करोड़ रुपये थी. वहीं रजनीकांत की 'कुली' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ रुपये की कमाई कर झंडे गाड़ दिए थे.

दूसरे दिन वॉर 2 की कमाई में आया उछाल

अब दोनों ही फिल्मों का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म के फैंस के लिए अच्छी खबर है. सैकनिल्क के अनुसार, 'वॉर 2' ने अपने दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 56.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस फिल्म को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फायदा मिला, जिसके चलते फिल्म की कमाई में उछाल देखा गया. इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई तकरीबन 108 करोड़ रुपये हो गई है.

शुक्रवार, 15 अगस्त के दिन 'वॉर 2' के हिंदी वर्जन को 51.52 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी मिली. इसमें ज्यादातर जनता ने पिक्चर के इवनिंग शोज देखे. दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और लखनऊ जैसे शहरों में इस फिल्म को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है. 'वॉर 2' के हिंदी वर्जन के साथ-साथ इसके तेलुगू वर्जन को देखने के लिए भी दर्शकों की भीड़ थिएटर पहुंच रही है. इसके तेलुगू वर्जन की ऑक्यूपेंसी, 15 अगस्त के दिन 68.99 प्रतिशत रही. वहीं फिल्म के तमिल वर्जन की ऑक्यूपेंसी 54.85 प्रतिशत थी. जाहिर है कि जूनियर एनटीआर के फैंस 'वॉर 2' को हिंदी ऑडियंस से ज्यादा देख रहे हैं.

साउथ में देखी जा रहीं दोनों फिल्में

रजनीकांत की फिल्म 'कुली' की बात करें तो ये सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. इस पिक्चर ने अपनी रिलीज के पहले दिन लगभग 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसमें तमिल वर्जन ने 44 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि सैकनिल्क की मानें तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली. 'कुली' ने अपने दूसरे दिन तकरीबन 53.50 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 118.50 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. तमिल वर्जन की ऑक्यूपेंसी, 80.70 प्रतिशत रही. वहीं इसके तेलुगू वर्जन की ऑक्यूपेंसी 85.42 के साथ सबसे ज्यादा रही और हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी 54.60 प्रतिशत थी. इससे साफ है कि तमिल और तेलुगू दर्शकों को 'वॉर 2' और 'कुली' दोनों ही पसंद आ रही हैं.

