वायरल हुआ 'वॉर 2' का पोस्ट क्रेडिट सीन, 'एल्फा' को ट्रेन करते दिखे बॉबी देओल, खूंखार है लुक

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को फैंस से तगड़ा रिस्पॉन्स दर्शकों से मिल रहा है. पिक्चर में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच जबरदस्त मारधाड़ देखने को मिली. इस बीच फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन वायरल हो गया है. इस सीन के साथ मेकर्स ने फिल्म 'एल्फा' की पहली झलक दे दी है.
वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या है?
फिल्म 'वॉर 2' के पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉबी देओल को एक बच्ची की बांह पर A का टैटू बनाते हुए देखा जा सकता है. ये टैटू असल में किसी सीक्रेट एजेंसी का लोगो है. बच्ची, बॉबी के किरदार से इसका मतलब पूछती है तो वो कहते हैं कि ए का मतलब एल्फा है. जंगल में सर्वाइव एल्फा करते हैं और वही सबसे ताकतवर और वीर होते हैं. फैंस का मानना है कि ये छोटी बच्ची आलिया भट्ट का किरदार हो सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'एल्फा' में बॉबी देओल निगेटिव रोल निभा रहे हैं.
पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आलिया भट्ट के किरदार को बॉबी देओल का किरदार 'एल्फा' में ट्रेनिंग देगा. हालांकि बड़ी होकर आलिया, बॉबी की दुश्मन बन जाएंगी. फिल्म 'एल्फा' में आलिया भट्ट के साथ एक्ट्रेस शरवरी भी काम कर रही हैं. 'वॉर 2' का पोस्ट क्रेडिट सीन धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें बॉबी देओल को देखकर फैंस खुश हो गए हैं.
आलिया ने किया इशारा
इससे पहले माना जा रहा था कि आलिया भट्ट, फिल्म 'वॉर 2' में कैमियो करने वाली हैं. फिल्म के ट्रेलर को आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोर पर शेयर कर लिखा था, मजेदार. 14 अगस्त को आपके करीबी सिनेमा में मिलते हैं.' इस मैसेज को देखकर आलिया के कैमियो के कयास लगने शुरू हुए थे. हालांकि अब फिल्म की रिलीज के साथ खुलासा हो गया है कि आलिया भट्ट का इशारा अपनी फिल्म 'एल्फा' के पहले लुक की तरफ था.
'वॉर 2' को डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने बनाया है. इसकी कहानी श्रीधर राघवन ने लिखी है और इसके प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा हैं. ये साल 2019 में आई फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है, जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को देखा गया था. इस बार ऋतिक के साथ साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर नजर आए हैं. उनके अलावा अनिल कपूर, कियारा आडवाणी और आशुतोष राणा, फिल्म में अहम रोल में हैं.