थिएटर के बाहर आतिशबाजी, झूम रहे ऋतिक-NTR के फैंस, वॉर 2 को मिल रहा तगड़ा रिस्पॉन्स

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' आज यानी 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म को लेकर शुरू से ही सोशल मीडिया पर खास बज बना हुआ है. वहीं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस सुबह से ही फर्स्ट डे, फर्स्ट शो देखने पहुंच गए. फैंस दोनों ही स्टार्स की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर सीधे थियेटर्स से आ रहे रिएक्शन काफी वायरल है.
जूनियर एनटीआर के फैंस का जोश हाई
फिल्म वॉर 2 की रिलीज के साथ ही जश्न का माहौल देखने को मिला. फिल्म देखने फैंस सुबह से ही सिनेमाघर पहुंच गए. जूनियर एनटीआर के फैंस ने बड़ा कटआउट लगाया था. जिसपर माला चढ़ाकर आतिशबाजी की गई और जमकर पटाखे फोड़े गए मूवी देखने पहुंचे थे.
थिएटर के अंदर भी झूम रही पब्लिक
यशराज की ये बेस्ट फिल्म
वहीं फर्स्ट डे, फर्स्ट शो देखने पहुंचे लोगों ने फिल्म का रिव्यू देना भी शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा कि ये यशराज के स्पाई यूनिवर्स की सबसे बेस्ट फिल्म है.
ऋतिक और जूनियर की जोड़ी आई पसंद
साथ ही, सिनेमाघर में जब फिल्म का गाना 'जनाबे आली' आया तो फैंस ने जमकर सीटियां बजाई. ऋतिक और जूनियर की जोड़ी ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया.
ऋतिक इस फिल्म को बचा सकते है
वहीं एक यूजर ने वॉर 2 देखने के बाद अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि 'ये अल्ट्रा डिजास्टर फिल्म है. इस फिल्म को बस ऋतिक रोशन ही बचा सकते हैं.
इस खबर का अपडेट जारी है..