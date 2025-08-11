Jr. NTR को लगा बॉलीवुड में अपनाए जाने का डर, बोले- ऋतिक का भी तेलुगू डेब्यू है...

War 2 का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का फेस-ऑफ देखने के लिए सभी एक्साइटेड हैं. एक खास प्री-रिलीज इवेंट में Jr NTR ने वॉर 2 फिल्म में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया. हालांकि कियारा इस प्रमोशनल इवेंट से नदारद नजर आईं. क्योंकि वो फिलहाल मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं. वो एक बेटी की मां बनी हैं.

जूनियर एनटीआर को लगा कैसा डर?

बातचीत के दौरान जूनियर एनटीआर ने ऋतिक की जमकर तारीफ की और कहा कि एक समय उन्हें शक था कि हिंदी सिनेमा के दर्शक उन्हें अपनाएंगे या नहीं, क्योंकि वे साउथ इंडियन फिल्मों से आते हैं.

उन्होंने कहा, "मैं साउथ इंडिया से आता हूं और एसएस राजामौली का शुक्रिया, जिन्होंने नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी को कम किया, क्योंकि आखिर में ये सब सिर्फ फिल्में ही हैं. लेकिन हर साउथ इंडियन के मन में एक सवाल होता है- ‘क्या ये लोग हमें अपनाएंगे?’

तेलुगू सिनेमा में ऋतिक का डेब्यू

Jr NTR ने बताया कि ऋतिक के साथ काम करना उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस जैसा था, और कई बार उन्हें ऋतिक में अपनी झलक दिखती थी. 75 दिन साथ शूट करने के बाद उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और वे ऋतिक के साथ दोबारा काम करने के लिए उत्साहित हैं.

Advertisement

''धन्यवाद, आपने मुझे खुले दिल और बाहों से अपनाया और पहले दिन जो आपने मुझे गले लगाया, वो बहुत खास था. ये फिल्म सिर्फ NTR के हिंदी सिनेमा में आने के बारे में नहीं है, बल्कि ऋतिक के भी तेलुगु सिनेमा में कदम रखने के बारे में है.''

'अयान देंगे ब्लॉकबस्टर'

जूनियर एनटीआर ने वॉर 2 के डायरेक्टर अयान मुखर्जी की भी तारीफ की और कहा कि इस फिल्म को बनाने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था. Jr NTR के मुताबिक, अयान ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसे आने वाले वक्त में इस दौर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाएगा.

उन्होंने कहा, "अयान ने इस विजुअल एक्सट्रावेगेंजा को बनाने के लिए कई रातें बिना सोए बिताईं. धन्यवाद कि आप हमारे लिए एक गाइडिंग फोर्स बने. जैसा वादा किया था, 2025 में इस देश को एक और ब्लॉकबस्टर मिलेगी, और उसका नाम होगा अयान मुखर्जी.”

मालूम की वॉर 2 फिल्म 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की कूली से कड़ा मुकाबला होगा.

---- समाप्त ----