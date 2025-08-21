वॉर 2 का नहीं चला जादू, निराश हुआ तेलुगू फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, इंडस्ट्री छोड़ने का किया फैसला? बताया सच

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वार 2 इस साल की सबसे मच-अवेटेड फिल्मों में शुमार थी. फिल्म से बहुत उम्मीदें की जा रही थीं हालांकि बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ने उन्हें धराशाई कर दिया. जब ये फिल्म इस महीने की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो दर्शकों को खास प्रभावित नहीं कर पाई.

फिल्म की धीमी कमाई के बीच, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तेलुगू वर्जन को डिस्ट्रिब्यूट करने वाले नागा वामसी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया है. वो फिल्म के आउटकम से इतने निराश हो गए हैं कि अब काम नहीं करना चाहते हैं.

नागा वामसी किया अफवाहों को खारिज

दरअसल, नागा ने फिल्म की रिलीज के बाद से इसपर कोई कमेंट नहीं किया था. उनकी नजरअंदाजगी को देख माना गया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली है. कई पोस्ट में इस बात का दावा भी किया गया. इन चर्चाओं की आंच नागा तक भी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अपनी X पोस्ट में इसका खंडन किया.

नागा ने लिखा कि वो कम से कम अगले 10 से 15 साल तक सिनेमा में बने रहेंगे. वो लिखते हैं,"ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं… वामसी ये, वामसी वो वाली खूब चर्चाएं चल रही हैं. कोई बात नहीं, X पर अच्छे लेखकों की कमी नहीं है. लेकिन माफ करना दोस्तों, आपको निराश करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरा इंडस्ट्री छोड़ने का समय नहीं आया है. कम से कम और 10–15 साल मैं सिनेमा में रहूंगा. सिनेमा में… सिर्फ सिनेमा के लिए, हमेशा. आप सबसे हमारी अगली फिल्म MassJathara में जल्दी ही मुलाकात होगी."

अयान मुखर्जी के डायरेक्शन और यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी वॉर 2 लगभग 300–400 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बजट पर तैयार हुई है. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ इस फिल्म में कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और आशुतोष राणा भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. बड़े बजट और तगड़ी स्टार कास्ट के बावजूद, फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है.

