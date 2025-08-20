scorecardresearch
 

स्पेशल ऑफर के बावजूद मंगलवार को नहीं बढ़ी 'वॉर 2' की कमाई, 'कुली' को हुआ फायदा

उम्मीद की जा रही थी कि मंगलवार को मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में चलने वाला 'ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे' ऑफर 'वॉर 2' की कमाई को कुछ सहारा देगा. मगर टिकट पर ऑफर होने के बावजूद 'वॉर 2' को बॉक्स ऑफिस पर कुछ फायदा नहीं हुआ. हालांकि, इसके साथ ही रिलीज हुई रजनीकांत की 'कुली' (हिंदी) को थोड़ा फायदा जरूर हुआ.

स्पेशल टिकट ऑफर के बावजूद स्लो पड़ी 'वॉर 2' मगर 'कुली' को हुआ फायदा (Photo: IMDB)
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही. इसकी शुरुआत ही उम्मीद से कमजोर रही थी और पहले वीकेंड का कलेक्शन भी अनुमानों से पीछे रह गया. नेगेटिव रिव्यूज और जनता के फीके रिएक्शन का नुक्सान सोमवार को नजर आया जब बॉक्स ऑफिस पर पांचवे ही दिन इसकी कमाई सिंगल डिजिट में पहुंच गई. 

ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि मंगलवार को मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में चलने वाला 'ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे' ऑफर फिल्म की कमाई को कुछ सहारा देगा. इस ऑफर में मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में टिकटों के दाम 149 रुपये तक ही रहते हैं. मगर टिकट पर ऑफर होने के बावजूद 'वॉर 2' को बॉक्स ऑफिस पर कुछ फायदा नहीं हुआ. हालांकि, इसके साथ ही रिलीज हुई रजनीकांत की 'कुली' (हिंदी) को थोड़ा फायदा जरूर हुआ. 

मंगलवार को कितना रहा 'वॉर 2' का कलेक्शन?
गुरुवार को 52 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस पर खाता खोलने वाली 'वॉर 2' संडे तक गिरकर 30 करोड़ की रेंज में कलेक्शन करने लगी. पहले वीकेंड में ये करीब 174 करोड़ रुपये का ही नेट कलेक्शन कर पाई. हफ्ते का पहला वर्किंग डे, सोमवार इस फिल्म के लिए बुरी खबर लेकर आया. पांचवें दिन 'वॉर 2' का इंडिया कलेक्शन 8.75 करोड़ ही रहा. 

मंगलवार को सस्ते टिकट ऑफर के बावजूद फिल्म को कुछ फायदा नहीं हुआ. सैकनिल्क के अनुसार, मंगलवार यानी छठे दिन 'वॉर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 8.35 करोड़ का ही कलेक्शन किया है, जो सोमवार से भी थोड़ा कम है. हालांकि, फिल्म के हिंदी वर्जन का कलेक्शन, जो सोमवार को 7 करोड़ था, मंगलवार को भी 7 करोड़ ही रहा. 

जबसे थिएटर्स ने मंगलवार को ये स्पेशल ऑफर शुरू किया है, तबसे अक्सर फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सोमवार के मुकाबले मंगलवार को बढ़ जाता है. लेकिन ऋतिक की फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ. 6 दिन में 'वॉर 2' ने 192 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन किया है, जिसमें हिंदी वर्जन की कमाई 141 करोड़ है. 

क्या 'कुली' को हुआ सस्ते टिकट का फायदा?
रजनीकांत की 'कुली' को हिंदी में 'वॉर 2' के होने से उत्तर भारत में स्क्रीन्स थोड़ी कम मिलीं. करीब 1500 स्क्रीन्स पर चल रही इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने सॉलिड कलेक्शन किया और वीकेंड में 19.75 करोड़ रुपये कमा लिए. हालांकि, मिक्स रिव्यूज होने का नुक्सान इसे भी सोमवार को हुआ. जो कलेक्शन वीकेंड में 4 करोड़ की रेंज में चल रहा था, वो सोमवार को 1.85 करोड़ रुपये ही रह गया. 

मंगलवार का स्पेशल ऑफर हिंदी में 'कुली' के लिए कुछ सहारा जरूर बना. सस्ते टिकट ने फिल्म के दर्शक बढ़ाए और लोगों ने रजनीकांत की फिल्म को एक मौका दिया. सैकनिल्क के अनुसार, 'कुली' का कलेक्शन मंगलवार को एक जंप के साथ 2.31 करोड़ तक पहुंच गया. हालांकि, नेट इंडिया कलेक्शन के मामले में 'कुली' का ग्राफ भी नीचे की तरफ ही जा रहा है. 

गुरुवार को 65 करोड़ की दमदार शुरुआत के बाद 'कुली' ने वीकेंड के दिनों में 35 करोड़ से ऊपर ही कलेक्शन किया और इसका टोटल वीकेंड कलेक्शन 194 करोड़ से ज्यादा रहा. सोमवार को इसका इंडिया कलेक्शन 65% से ज्यादा गिरकर 12 करोड़ तक आ गया. मंगलवार को 'कुली' के हिंदी वर्जन की कमाई जरूर बढ़ी, मगर इसमें बड़ा योगदान दे रहे तमिल और तेलुगू वर्जन धीमे पड़ गए. इसलिए इसका छठे दिन का कलेक्शन 9.51 करोड़ ही रहा. अब फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 216 करोड़ रुपये है. 

'वॉर 2' और 'कुली' इस साल अपनी-अपनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्में थीं. इनका इस तरह बॉक्स ऑफिस पर गिरते चले जाना फिल्म बिजनेस के लिए चिंता की बात है. हालांकि, इसकी सीधी वजह कंटेंट की क्वालिटी हल्की होना है. अब देखना है कि यहां से इन फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन कहां तक पहुंचता है. 

