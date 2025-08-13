ऋतिक की 'वॉर 2', रजनीकांत की 'कुली' की टक्कर को बाकी 24 घंटे, किसे मिलेगी ग्रैंड ओपनिंग?

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट की है. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है, इसके टिकटों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म में कियारा आडवाणी भी अपना जलवा बिखेरती दिखेंगी. बावजूद इसके कई जगहों पर रजनीकांत की 'कुली' 'वॉर 2' को कड़ी टक्कर देती दिख रही है.

कितनी मिल सकती है ओपनिंग?

'वॉर 2' भारत में हिंदी वर्जन के लिए अच्छी बुकिंग्स के साथ आगे बढ़ रही है. जैसे ही साउथ के राज्यों में बुकिंग शुरू हुई, फिल्म की रफ्तार और बढ़ गई. रिलीज में अब बस 1 दिन बचा है और इस फिल्म ने पीवीआर-आईनॉक्स और सिनेपोलिस जैसी टॉप चैन में पहले दिन के लिए 78,000 टिकट बेच दिए हैं. उम्मीद है कि ये आंकड़ा आखिर में 1.5 लाख से 1.75 लाख टिकट तक पहुंच जाएगा. इससे फिल्म की पहले दिन की कमाई करीब 30 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, और अच्छे मौके में 35 करोड़ रुपये तक भी जा सकती है.

क्या है तेलुगु स्टेट्स में बुकिंग का हाल?

तेलुगु राज्यों में भी फिल्म को खूब प्यार मिल रहा है. इसकी बुकिंग भी रफ्तार में आगे बढ़ रही है. जूनियर एनटीआर के फैंस ने टिकट बुकिंग में जोश दिखाया है. हालांकि कमाई एक टिपिकल टॉलीवुड फिल्म के जैसी होने की उम्मीद नहीं की जा रही है. इसकी वजह से 'वॉर 2' को एक बॉलीवुड फिल्म के तौर पर देखा जाना. इससे फिल्म की क्षमता थोड़ी सीमित मानी जा रही है. बावजूद इसके नतीजे मजबूत हैं. आंकड़ों को देखें तो ये साहो और आदिपुरुष के बाद, हिंदी से डब हुई फिल्मों में तेलुगु स्टेट्स में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ले सकती है.

कितना होगा इंडिपेंडेंस डे पर ‘वार 2’ का टारगेट?

'वॉर 2' हिंदी वर्जन 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने का लक्ष्य रख रही है. फिल्म फैंस के क्रेज के अलावा वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे भी टिकी है. बस फिल्म को अच्छे रिव्यू मिल जाएं, तो ये अपनी पूरी क्षमता दिखा सकती है. शुरुआत में 'वॉर 2' और 'कुली' की टक्कर कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, लेकिन अब हालात बदले हैं. 'कुली' ने उन बाजारों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां पहले 'वॉर 2' के जीतने की पूरी उम्मीद थी.

इंटरनेशनल बुकिंग्स का हाल खस्ता?

विदेशों में ‘वॉर 2’ की बुकिंग अभी बस ठीक-ठाक है. ओपनिंग डे पर करीब 2.5 मिलियन डॉलर (लगभग 21 करोड़ रुपये) और ओपनिंग वीकेंड पर करीब 8 मिलियन डॉलर (लगभग 67 करोड़ रुपये) की कमाई होने का अनुमान है. कुल मिलाकर, वर्ल्डवाइड ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 300 से 350 करोड़ रुपये के बीच रह सकता है. कम्पेयर करें तो, कुली 400 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है.

