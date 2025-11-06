scorecardresearch
 

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देख शाहरुख के करीबी दोस्त को हुआ दुख, बोले- इस तरह से क्यों...

शाहरुख खान के करीबी दोस्त विवेक वासवानी ने आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर बात करते हुए कहा है कि इंडस्ट्री उतनी खराब नहीं, जितनी सुपरस्टार के बेटे ने अपनी सीरीज में दिखाई है. विवेक ने वेब सीरीज को लेकर निराशा जताई है.

शाहरुख के स्ट्रगल पर बोला उनका खास दोस्त (Photo: ITG)
शाहरुख के स्ट्रगल पर बोला उनका खास दोस्त (Photo: ITG)

सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से इंडस्ट्री में हड़कंप मचा चुके हैं. लगभग हर दूसरा आर्टिस्ट उनकी सीरीज पर अपनी बात सामने रख रहा है. शाहरुख के करीबी दोस्तों में से एक फिल्ममेकर विवेक वासवानी भी हैं, जिन्होंने आर्यन की सीरीज पर बात की है. उन्होंने कहा है कि वो एक्टर के बेटे की सीरीज देखकर काफी निराश हुए थे.

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखकर क्यों खफा हुए विवेक वासवानी?

विवेक वासवानी की गिनती शाहरुख की जिंदगी में मौजूद उन लोगों में होती है, जिन्होंने सुपरस्टार को बॉलीवुड में लॉन्च करने में अहम योगदान दिया. विवेक उनमें से हैं जिन्होंने शाहरुख को मुंबई में घर दिलाया. लेकिन अब जब सुपरस्टार के बेटे आर्यन की वेब सीरीज सामने आई, तो वो उसे देखकर खुश नहीं हुए.

उन्होंने रेडियो नशा से बातचीत में कहा, 'जब शाहरुख इंडस्ट्री में आए, तो डायरेक्टर अजीज मिर्जा और निर्मला ने उन्हें जितना प्यार और सम्मान दिया, मैंने और मेरी मां ने  उन्हें जितना प्यार और सम्मान दिया, सईद मिर्जा ने उन्हें उतना ही प्यार दिया. सभी उनके साथ बहुत प्यार से पेश आए, तो वो इस नतीजे पर कब पहुंच गए कि बॉलीवुड एक गटर है और इसमें सभी बुरे लोग हैं? वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ एक आउटसाइडर की तरह बहुत ही नरमी से पेश आया गया.'

विवेक वासवानी ने आगे दावा किया कि शाहरुख जब इंडस्ट्री में आए, तो उन्हें बाकी आउटसाइड एक्टर्स की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था. उन्होंने कहा, 'उन्हें एक बार भी सड़क पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. वो कैफे परेड में रहते थे. शादी के बाद, जब वो मेरे घर में नहीं रह सकते थे, तो अजीज मिर्जा ने उन्हें बांद्रा में एक घर दिया. हारून और राहिला, जो अजीज के बच्चे हैं, उन्होंने उनके साथ भाई जैसा व्यवहार किया. मैंने भी उनके साथ भाई जैसा व्यवहार किया. सभी ने उनके साथ बहुत अच्छे और प्यार से, बिना किसी मनमुटाव के व्यवहार किया.'

आर्यन की सीरीज देख विवेक वासवानी ने उठाए खुद पर सवाल?

विवेक वासवानी आगे बोले, 'मैंने सिर्फ यही सोचा कि क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैं दोषी हूं?  क्या मैंने उसे इतना दुख पहुंचाया कि वो बॉलीवुड को इतनी बुरी जगह समझने लगे? क्योंकि जब किसी लड़के को इंडस्ट्री में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो एक नॉन- नेपो किड होने के नाते, सभी ने उसे काम और सम्मान दिया. उसने भी उन्हें निराश नहीं किया. उसने कड़ी मेहनत की. लेकिन इस तरह से क्यों बॉलीवुड को दिखाया गया?' 

'ये मेरी इंडस्ट्री है. अगर इंडिया मेरी जन्मभूमि है, तो बॉलीवुड मेरी कर्मभूमि है. मगर ये शाहरुख की भी कर्मभूमि है. अपनी कर्मभूमि को इस तरह से दिखाना, मुझे थोड़ा बुरा लगा. सभी को शो बहुत पसंद आया. कोई भी मेरे नजरिए से सहमत नहीं होगा. शाहरुख भी मेरे नजरिए से सहमत नहीं होंगे. लेकिन आपने मुझसे सच पूछा और मुझे थोड़ा दुख हुआ.'

---- समाप्त ----
