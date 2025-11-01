खूंखार औरंगजेब बनेगा बॉलीवुड का ये एक्टर, ऋषभ शेट्टी से होगी सीधी भिड़ंत

हिंदी सिनेमा में मुगल बादशाह औरंगजेब की कहानी को कई बार बड़े पर्दे पर दर्शाया गया है. बीते साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म छावा में भी औरंगजेब की क्रूरता को दिखाया गया था. इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया था. ऑडियंस को उनकी एक्टिंग काफी पसंद आई थी. अब अक्षय खन्ना के बाद एक और बॉलीवुड एक्टर औरंगजेब बनने की तैयारी में हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के बाद ऋषभ शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी' महाराज को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. अब इस फिल्म में एक नए स्टार की एंट्री को लेकर खबर आ रही है.

कौन बनेगा औरंगजेब?

Zoom की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड स्टार विवेक ओबेरॉय, ऋषभ शेट्टी की फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब का रोल निभाने जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, 'विवेक ओबेरॉय को संदीप सिंह की आने वाली ऐतिहासिक फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में औरंगजेब के किरदार के लिए फाइनल किया गया है.

इस खबर के सामने आने के बाद विवेक ओबेरॉय के फैंस काफी खुश हैं. लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर फिल्म के मेकर्स ने इस पर मुहर नहीं लगाई है. माना जा रहा है जल्द ही मेकर्स फिल्म की स्टारकास्ट से पर्दा उठा सकते हैं.

Advertisement

Our Honour & Privilege, Presenting the Epic Saga of India’s Greatest Warrior King – The Pride of Bharat: #ChhatrapatiShivajiMaharaj. #ThePrideOfBharatChhatrapatiShivajiMaharaj



This isn’t just a film – it’s a battle cry to honor a warrior who fought against all odds, challenged… pic.twitter.com/CeXO2K9H9Q — Rishab Shetty (@shetty_rishab) December 3, 2024

विवेक ओबेरॉय के पास कई फिल्में

बता दें कि इन दिनों विवेक ओबेरॉय के पास कई बड़े बजट की फिल्मों की लाइन लगी हुई है. फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' के अलावा, संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट, मस्ती-4, और रामायण में धमाल मचाने वाले हैं.

छत्रपति शिवाजी महाराज बनेंगे ऋषभ

'कांतारा चैप्टर 1' से धमाल मचाने वाले ऋषभ शेट्टी मराठा राजा का रोल करने के लिए एक दम तैयार हैं. द प्राइड ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, सैन्य रणनीति और स्वराज्य की स्थापना के प्रति उनकी यात्रा दिखाई जाएगी. जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ऋषभ शेट्टी, विवेक ओबेरॉय के अलावा इस फिल्म में शेफाली शाह भी होंगी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजामाता का किरदार निभाएंगी.

---- समाप्त ----