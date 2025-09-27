scorecardresearch
 

सलमान के खिलाफ बोले थे विवेक ओबेरॉय, मिलने लगी मारने की धमकी, फिर...

विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान संग अपने विवाद पर बात करते हुए बताया है कि जब उन्होंने सुपरस्टार के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब उन्हें काम मिलना बंद हुआ. उन्हें कॉल करके जान से मारने की धमकियां मिलने लगी.

सलमान संग विवाद पर बोले विवेक ओबेरॉय (Photo: Instagram @vivekoberoi/jiohotstarreality)
विवेक ओबेरॉय एक वक्त पर बॉलीवुड के चहेते एक्टर में से एक थे. उनके चार्म का हर कोई दीवाना था. लेकिन जब विवेक ने साल 2003 में सलमान खान के खिलाफ मीडिया में कुछ खुलासे किए, तब उनका करियर अचानक नीचे गिर गया. उन्हें फिल्मों से दूर किया गया. ये दौर विवेक के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा. उनका फिल्मी करियर भी खत्म होने के कगार पर था.

सलमान संग विवाद को याद कर क्या बोले विवेक ओबेरॉय?

सलमान और विवेक का विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. विवेक को बहुत बार सुपरस्टार से माफी भी मांगते हुए देखा गया. वो कई बार इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं कि सलमान संग उनका विवाद नहीं होना चाहिए था. अब विवेक ने एक बार फिर अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त पर खुलकर बात की है. 

प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में विवेक ओबेरॉय ने कहा कि उन्हें उस वक्त अपनी मुसीबत काफी बड़ी लगती थी. लेकिन आज जब वो पीछे मुड़कर उस चीज के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें हंसी आती है. हालांकि विवेक का कहना है कि ये नजरिया उनकी जिंदगी में काफी समय बाद आया. 

विवेक ने कहा, 'मुझे ना तो याद है और ना ही मुझे उन बातों की परवाह है जो मेरे साथ घटीं. जिन चीजों को भूलना मुश्किल होता है, वो हैं आपकी मांं के हाव-भाव और पूरी घटना पर आपके पिता का रिएक्शन. मुझे उनकी आंखों में बहते उन आंसुओं को भूलना मुश्किल लगता है. आखिरकार टारगेट उसे भी भूलना है, क्योंकि वो सारी यादें और भी नकारात्मक भावनाओं को जन्म देंगी.'

विवेक की पर्सनल लाइफ पर कैसे पड़ा असर?

विवेक आगे बताते हैं कि उनकी जिंदगी में उस दौरान कई सारी परेशानियां आई. उन्हें इंडस्ट्री ने बायकॉट किया, फिर घर पर जान से मारने की धमकी भरे फोन कॉल आने लगे. विवेक खुद डिप्रेशन में भी चले गए थे. लेकिन इन सबमें उनकी मां ने उन्हें काफी सपोर्ट किया. विवेक ने कहा, 'उस दौरान एक वक्त ऐसा आया जब हर कोई मेरे साथ काम करने से इनकार करने लगा. जिन फिल्मों को मैंने साइन किया था, मुझे उनसे निकाला गया. इसके अलावा मुझे कई धमकी भरे फोन आए. ये फोन मेरी बहन, पिता और मां को भी किए गए थे.'

'इसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई थी. मैं डिप्रेशन में चला गया था और किसी भी मां के लाल की तरह, मैं भी अपनी मां के पास गया और खूब रोया. मैंने बार-बार उनसे मुझे ही क्यों? सवाल पूछा. उन्होंने बस इतना ही कहा क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल तब पूछा था जब तुम अवॉर्ड जीत रहे थे, फिल्में बना रहे थे और फैन्स तुम्हारे पीछे पड़े थे.'

क्यों विवेक ओबेरॉय-सलमान खान के बीच छिड़ा था विवाद?

साल 2003 में विवेक ओबेरॉय ने एक रात अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सलमान खान पर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि सलमान ने उन्हें मारने की धमकी दी. दोनों के बीच ऐश्वर्या राय को लेकर झगड़ा हुआ था. माना जाता है कि विवेक उस वक्त ऐश्वर्या को डेट कर रहे थे. सलमान, ऐश्वर्या और विवेक के रिश्ते से खुश नहीं थे. विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि सलमान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी. 

ये मामला देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ गया था. कहा जाता है कि सलमान संग विवाद के बाद विवेक ओबेरॉय का करियर ठंडे बस्ते में चला गया था. कई फिल्ममेकर्स ने विवेक से किनारा कर लिया था. ये भी कहा जाता है कि सलमान के स्टारडम को देखते हुए फिल्ममेकर्स ने ऐसा कदम उठाया था. 

