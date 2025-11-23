scorecardresearch
 

करियर का हुआ डाउनफॉल, फिल्ममेकर्स ने किया काम करने से इनकार, विवेक ओबेरॉय का छलका दर्द

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय सालों से पर्दे से दूर रहे. डिप्रेशन और काफी सारी पर्सनल लाइफ में आई मुश्किलों का सामना किया. फिल्म इंडस्ट्री में भी विवेक ने काफी संघर्ष किया. अब ये 'मस्ती 4' में नजर आ रहे हैं.

विवेक ओबेरॉय का छलका दर्द (Photo: Instagram/@vivekoberoi)
एक्टर विवेक ओबेरॉय का फिल्मी करियर स्मूद नहीं रहा पर इन्वेस्टमेंट्स और रियल स्टेट से इन्होंने ताबड़तोड़ पैसा कमाया. खुद का बिजनेस खड़ा किया. आज दुबई में विवेक का घर है. हालांकि, वो काम के सिलसिले में मुंबई आते-जाते रहते हैं. लेकिन अभी परिवार के साथ दुबई हैं. 

विवेक के फिल्मी करियर पर बात करें तो उनके लिए साल 2000 मेजर सेटबैक रहा. लोगों ने विवेक के साथ काम न करने का फैसला लिया. ये उस समय की बात है जब विवेक ने सलमान खान पर ऐश्वर्या राय को हैरेस करने का आरोप लगाया था. 

उतार-चढ़ाव से भरा रहा विवेक का करियर
पिंकविला संग बातचीत में विवेक ने कहा- बहुत मुश्किल होता है, इस तरह की स्थितियों से बाहर निकलना. आप खुद से कहते रहते हो कि ये सिर्फ एक फिल्म की बात है. आप उसमें परफॉर्म करोगे और लोगों को दिखाओगे कि आप क्या हो. आप 'ओमकारा' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्में कर रहे हो, उसके लिए आपको अवॉर्ड्स मिल रहे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा. लोग आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रेशर है. 

एक्टर ने कहा कि लोग मुझे कहते थे कि समझ जा यार, कौन पंगे लेगा? जब ये सब होता है तो आपको समझ नहीं आता कि आपको इससे बाहर कैसे निकलना है. क्योंकि आपको इसके पीछे का लॉजिक ही समझ नहीं आता. आप मेहनत करते हो, परफॉर्म करते हो, पर आप उन चीजों को कन्ट्रोल भी नहीं कर पाते हो. एक लॉबी लोगों की रही जिन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे साथ काम ही नहीं कर सकते. 

विवेक के लिए वो समय काफी मुश्किल और दर्दनाक रहा. पर अब वक्त बदल रहा है. विवेक ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का उदाहरण दिया. विवेक ने कहा कि इंडस्ट्री की आज एक अच्छाई ये है कि इस तरह की लॉबी अब खत्म हो रही है. टैलेंट को लोग अब ज्यादा महत्व दे रहे हैं. और मुझे लगता है कि ओटीटी का इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहा है. अच्छी क्वालिटी के साथ टैलेंट को सामने लाया जा रहा है. आर्यन ने वेब सीरीज में हर फ्रेम पर काम किया है. राघव जुयाल जैसे एक्टर्स उसमें बेहतरीन तरह से दिखाए गए हैं.

---- समाप्त ----
