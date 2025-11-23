scorecardresearch
 

ब्रेकअप से टूट गए थे विवेक, बोले- नहीं करना चाहता था दूसरी दफा करना प्यार

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय का नाम काफी सारी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा. इसके बारे में विवेक ने भी कई बारी खुलकर बात की. हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक ने बताया कि प्यार किस तरह उम्र के साथ बढ़ता है.

विवेक ओबेरॉय का टूट चुका दिल (Photo: Instagram @vivekoberoi)
विवेक ओबेरॉय का टूट चुका दिल (Photo: Instagram @vivekoberoi)

एक्टर विवेक ओबेरॉय फिल्म 'मस्ती 4' में नजर आ रहे हैं. काफी सालों के बाद इनकी पर्दे पर वापसी हुई है. करियर के उतार-चढ़ाव फेस करने के साथ-साथ विवेक ने पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ देखा है. पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी. हमेशा फिर से उठकर, दौड़ना सीखा है. विवेक की जिंदगी में 1-2 बार पल वो भी आए, जब उनका दिल टूटा. आज विवेक कहते हैं कि प्यार करना तो उनके लिए आसान रहा, लेकिन उसे करते रहना मुश्किल.

विवेक का टूटा दिल
पिंकविला संग बातचीत में विवेक ने ब्रेकअप को लेकर बात की. विवेक ने कहा- मैं ब्रेकअप के बाद काफी चिड़चिड़ा रहने लगा. आपके लिए वो इंसान गलत हो सकता है, लेकिन कोई तो होगा जो आपके लिए सही होगा. शायद आपका समय खराब होता है. ब्रेकअप के बाद मैं एक शेल में चला गया था. मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था. कहता था, नहीं चाहिए रिश्ता. मैं उस जोन में चला गया था. 

पर फिर जब आप किसी सही इंसान से मिलते हैं तो आपको लगता है कि वो सबकुछ एक बुरे सपने जैसा था. मैं ब्रेकअप से बाहर तभी आ सकते हैं, जब आप खुद को पॉजिटिव रखें. हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक बड़ी परेशानी है. लेकिन हम करते हैं और आज मुझे अपनी हरकतों पर हंसी आती है. जब बचपन में दिल टूटता है तो आपको लगता है कि लाइफ खत्म हो गई है. उसने मुझे छोड़ दिया. मैं अब क्या करूं? फिर दो साल बाद आप किसी और को डेट कर रहे होते हो. आफ खुश होते हो. आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं और जिंदगी चलती रहती है. 

पत्नी के साथ खुश हैं विवेक
विवेक ने बताया कि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वो प्यार का मतलब सही ढंग से सीख रहे हैं. जब आप छोटी उम्र में प्यार में होते हो तो फिर उम्र में बढ़ते हो तो आप रिश्ते में रहकर गलतियां करते हो. पर फिर आप उन्हीं गलतियों से सीखते भी हो. आप टॉक्सिक पैटर्न पर नहीं जाते हो. फिर आपको लगता है कि आपकी ये जर्नी प्यार में पड़ने की है ही नहीं. रोमांटिक होने की है ही नहीं, बल्कि शुरुआत की. प्यार लगातार करते रहना एक चैलेंज है और फिर जब आप प्यार में ग्रो करने लगते हो तो वो आप अपनी पत्नी से करते हो. 

बता दें कि विवेक ने साल 2010 में प्रियंका ओबेरॉय से शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं. विवान वीर ओबेरॉय और बेटी अमेया निर्वाना ओबेरॉय.

---- समाप्त ----
