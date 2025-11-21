कौन शाहरुख खान? कुछ साल बाद भूल जाएंगे लोग, क्यों बोले विवेक ओबेरॉय

बॉलीवुड में शाहरुख खान को लगभग 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, अक्सर कहा जाता है कि शाहरुख खान इंडस्ट्री के 'आखिरी सुपरस्टार' हैं. लेकिन अभिनेता विवेक ओबेरॉय का मानना है कि आने वाले कुछ दशकों में दुनिया शायद शाहरुख को भी भूल सकती है. विवेक ने कहा कि समय के साथ, हर कोई इतिहास के एक छोटी सी कहानी के रूप में जिक्र होने तक सीमित हो जाता है.

शाहरुख खान को भूल जाएगी जनता!

विवेक ओबेरॉय अपनी बेबाक राय देने के लिए जाने जाते हैं. वो जल्द ही मस्ती 4 फिल्म में नजर आने वाले हैं. हाल ही में उन्होंने पिंकविला से बातचीत में कहा कि वो मानते हैं कि शाहरुख खान को भी यह दुनिया अगले कुछ सालों में भूल जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि राज कपूर जैसे महान कलाकार, जिन्हें कई लोग सिनेमा का भगवान मानते हैं, आज की नई पीढ़ी शायद उनके बारे में नहीं जानती.

विवेक ओबेरॉय ने कहा,'1960 के दशक की कौन सी फिल्म, किस अभिनेता की थी, आज पूछो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता. आखिरकार आप इतिहास का हिस्सा बन जाते हो.' फिर उन्होंने कहा,'2050 में लोग शायद पूछेंगे- शाहरुख खान कौन?'

राज कपूर को भूली जनता!

विवेक ने बातचीत में राज कपूर का उदाहरण दिया और कहा कि रणबीर कपूर के फैंस भी उनके दादा के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे. वो बोले,'आज कई लोग पूछेंगे- राज कपूर कौन? आप और मैं उन्हें सिनेमा का भगवान कहते हैं, लेकिन आज के युवा जिन्हें रणबीर पसंद है, शायद राज कपूर को जानते भी नहीं होंगे. तो हो सकता है कि इतिहास धीरे-धीरे सबको भुला देता है.'

शाहरुख खान पिछले कई दशकों के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. उनकी 2023 में रिलीज हुई तीन फिल्में- पठान, जवान और डंकी ने मिलकर दुनिया भर में 2,600 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. उनकी अगली फिल्म 'किंग' का टीजर उनके 60वें जन्मदिन पर लॉन्च किया गया. सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, राघव जुयाल, अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन भी हैं.

विवेक की मस्ती 4 फिल्म 21 नवंबर को थियेटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी भी होंगे. इससे पहले विवेक केसरी वीर में दिखाई दिए थे.

