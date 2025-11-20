1200 करोड़ के मालिक हैं विवेक? बोले- आने वाली कई पीढ़ी बैठकर खाएंगी

काफी यंग एज से ही विवेक ओबेरॉय एक्टिंग फील्ड में हैं. इसके साथ-साथ विवेक ने अपना बिजनेस भी खड़ा किया है. बीते कुछ सालों में विवेक के बिजनेस का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपये हो गया है. रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि विवेक भले ही पर्दे पर अब कम नजर आते हों, लेकिन पैसा कमाने के मामले में ये काफी सारे दिग्गज कलाकारों को पीछे छोड़ते हैं.

16 की उम्र में विवेक ने कमा लिए थे एक करोड़ रुपये

विवेक ओबेरॉय जल्द ही 'मस्ती 4' फिल्म में नजर आने वाले हैं. क्या उनकी नेट वर्थ सच में 1200 करोड़ रुपये हो गई है, इसका जवाब देते हुए विवेक ने कहा- मैं जब 15 साल का था, तभी से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहा हूं. फिर जब 16-17 साल का हुआ तो मैंने उस उम्र में अपने पहले एक करोड़ रुपये कमा लिए थे.

मुझे ट्रेडिंग का बहुत शौक रहा है. मैं शुरुआत से ही जानता था कि सेविंग्स कैसे करनी हैं. कैश में नहीं, बल्कि स्टॉक वैल्यू में. फिर जब कॉलेज में दाखिला लिया तो समझ आया कि बिजनेसेस और स्टॉक मार्केट किस तरह काम करते हैं. 19 साल की उम्र में विवेक ने पहला बिजनेस खड़ा कर लिया था. 12 करोड़ रुपये कमा लिए थे. जबकि विवेक ने इन्वेस्ट किया था केवल 20-25 लाख रुपये.

मेरे बिजनेस से काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया. मैंने हमेशा से ही इन्वेस्टर्स के बारे में सोचा. फिर मैंने खुद की एक कंपनी खड़ी की. फिर एक और, उसके बाद एक और. बहुत तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए. आज मेरी 5 कंपनियां हैं. सभी अच्छा बिजनेस कर रही हैं. मैं रोज 16 घंटे काम कर रहा हूं, फिर चाहे मैं शूट में ही क्यों न बिजी रहूं. फोकस ज्यादा मेरा बिजनेस की तरफ है.

विवेक की है 1200 करोड़ नेट वर्थ?

विवेक ने पिंकविला संग इंटरव्यू में कहा- मेरी नेट वर्थ कितनी है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है. दिन के आखिर में मेरे पास गाड़ी है, घर है और मुझे जो खरीदना होता है, मैं खरीद लेता हूं. और क्या ही चाहिए. भगवान ने मुझे इतना दे दिया है कि मेरी न जाने कितनी पीढ़ियां बैठकर सिर्फ खाएंगी और ये पैसा उनकी देखभाल करेगा.

