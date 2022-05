The Kashmir Files को Wikipedia ने बताया मनगढ़ंत, भड़के विवेक अग्निहोत्री, बोले- इसमें इस्लामोफोबिया...

साल 2022 की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में शुमार द कश्मीर फाइल्स तो आपने देखी ही होगी. इस फिल्म ने कईयों की आंखें नम की है. मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के जो रिकॉर्ड बनाए वो आने वाले कई सालों तक याद रखे जाएंगे. इस फिल्म और इसके सब्जेक्ट को लेकर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री काफी वोकल रहे हैं. हेटर्स को उन्होंने कई बार मुंहतोड़ जवाब भी दिया है. विवेक ने अपनी फिल्म को एक बार फिर सपोर्ट किया है.

विवेक अग्निहोत्री क्यों भड़के?

विवेक अग्निहोत्री ने विकिपीडिया को आड़े हाथों लिया है. जी हां, विकिपीडिया में अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डिस्क्रिपशन को ए़डिट किए जाने से विवेक अग्निहोत्री खासे नाराज हैं. विवेक का ये गुस्सा इसलिए भड़का है क्योंकि विकिपीडिया ने उनकी मूवी को फिक्शनल, गलत और साजिश के सिद्धांत से जुड़ी हुई फिल्म बताया है.

विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट में क्या लिखा?

विकिपीडिया पर द कश्मीर फाइल्स के विवरण (Dscription) का ट्वविटर पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा- डियर विकिपीडिया, आप इसमें 'इस्लामोफोबिया प्रोपगेंडा संघी इत्यादि' जोड़ना भूल गए. आप अपनी धर्मनिरपेक्ष साख पर फेल होते दिख रहे हैं. जल्दी करें, इसे और एडिट करें.

Dear @Wikipedia,



You forgot to add ‘Islamophobia… propaganda… sanghi… bigot… etc’.



You are failing your Secular credentials. Hurry, edit more. pic.twitter.com/c0KyfCc1Co