'TV का कृष्णा' बनकर मिलती पहचान, पर हाथ से गया प्रोजेक्ट, एक्टर बोला- कई रात सो नहीं पाया

बॉलीवुड एक्टर विशाल जेठवा सुर्खियों में हैं. भले ही इन्होंने अबतक कम ही फिल्में की हों, लेकिन जो भी की है, काफी सोच-समझकर की है. सभी की स्क्रिप्ट चूज करने में गलती नहीं की. बॉक्स ऑफिस पर इनकी ज्यादातर फिल्मों ने धूम ही मचाई है. विशाल की फिल्म 'होमबाउंड' की एंट्री 2026 अकादमी अवॉर्ड्स में हुई है. इसके लिए वो बेहद खुश हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान विशाल ने बताया कि उनके लिए यहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल रहा है. करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक टीवी शो में 'भगवान कृष्णा' का रोल अदा करते नजर आने वाले थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट उनके हाथ से छीन लिया गया. इसके बाद वो काफी परेशान हुए. लेकिन फिर सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है.

विशाल का छलका दर्द

विशाल ने एक पॉडकास्ट में कहा- टीवी पर एक शो आया था जिसमें भगवान कृष्णा का रोल मुझे मिला था. वो शो मुझे पागलों की तरह करना था. पर फिर वो शो ही नहीं हुआ. मतलब मैं पूरी रात सो नहीं रहा था. मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे परफॉर्म करूंगा. कल जवाब आएगा. मेरे बैनर लगेंगे, मेरे पोस्टर लगेंगे, सपने में आने लगीं ये चीजें. उतना पागलपन. और वो शो नहीं हुआ. मुझे बहुत बुरा लगा था.

Advertisement

उस वक्त मुझे बुरा लगा था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने खुद को इस चीज से बाहर निकाला और फिल्म, ओटीटी पर वेब सीरीज करने का सोचा. मैंने अपने करियर में काफी काम किया है और हर जगह काम करके कुछ न कुछ सीखा ही है. मैं आज लाइफ में वो अपने चीजें आजमाता हूं. उन्हें फॉलो करता हूं. मुझे ये बात समय के साथ समझ आई कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है.

मेरी लाइफ में ऐसे-ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मुझे जवाब मिला है कि वो तेरे लाइफ में क्या नहीं हुआ. अगर वो हो जाता तो मैं ये नहीं कर रहा होता आज. तो इसलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और मैं इस बात को दिल से मानता भी हूं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो विशाल जेठवा 'होमबाउंड' में नजर आ रहे हैं. थियटर्स में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है. इसमें जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----