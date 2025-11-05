scorecardresearch
 

जब विराट-अनुष्का के रिश्ते में आई दरार, सलमान ने कराई थी सुलह, आज हैं साथ

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बॉलीवुड और स्पोर्ट्स जगत के फेवरेट कपल्स में से एक हैं. फैंस उन्हें 'किंग कोहली' कहते हैं तो वहीं अनुष्का को 'क्वीन' बुलाया जाता है. इस जोड़ी के रिश्ते में कई मुश्किलें आई थीं, जिनमें से एक उनका ब्रेकअप भी था. आज विराट के जन्मदिन पर हम उस वक्त को याद कर रहे हैं.

विराट-अनुष्का जी रहे खुशहाल जिंदगी (Photo: Instagram/@virat.kohli)
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बॉलीवुड और स्पोर्ट्स जगत के फेवरेट कपल्स में से एक हैं. फैंस उन्हें 'किंग कोहली' कहते हैं तो वहीं अनुष्का को 'क्वीन' बुलाया जाता है. विराट और अनुष्का ने दिसंबर 2017 में शादी रचाई थी. इससे लगभग 6 साल पहले दोनों की मुलाकात एक शैम्पू के विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी.

बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के दूसरे कपल्स की तरह अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी लंबे वक्त तक अपने रिश्ते को छुपाकर रखा था. लेकिन दोनों अक्सर साथ दिखते और सुर्खियों का हिस्सा बनते थे. वे फैंस के फेवरेट थे और उन्हें 'विरुष्का' नाम फैंस ने दिया था. कई बार अनुष्का को क्रिकेट मैचों में कोहली का हौसला बढ़ाते देखा गया. वहीं जब क्रिकेटर दर्शकों की उम्मीदों पर खरे न उतरते तो अनुष्का को इंटरनेट ट्रोल्स अपना निशाना भी बनाते.

विराट-अनुष्का का हुआ था ब्रेकअप?

अनुष्का और विराट ने अपने रिश्ते में कई मुश्किलों का सामना किया है. आज उनका रिश्ता पत्थर की लकीर जैसा है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता. लेकिन बताया जाता है कि साल 2016 दोनों के लिए मुश्किल था. इस साल की शुरुआत में विरुष्का का कथित रूप से ब्रेकअप हो गया था. दोनों के अलग होने की वजह का खुलासा कभी नहीं हुआ. हालांकि इसके अलग-अलग कारण जरूर सुझाए गए. कुछ वक्त बाद कपल का पैचअप हो गया था और दोनों आज भी साथ हैं.

पहले खबर आई थी कि अनुष्का शर्मा के भाई करणेश शर्मा, विराट कोहली को एक्ट्रेस को वापस मनाने में मदद कर रहे हैं. लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आईं कि अनुष्का की फिल्म 'सुल्तान' में उनके को-स्टार रहे सलमान खान ने इन प्रेमियों को फिर से मिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. एक सूत्र के हवाले से कहा गया था कि सलमान अक्सर मजाक में अनुष्का को कहते सुनाई देते थे कि प्यार एक बार होता है, अगर सच्चा प्यार है तो उसे रखो. माना जाता है कि सलमान की इस सलाह को ही एक्ट्रेस ने अपनाया था.

आज विराट और अनुष्का साथ हैं. दोनों की शादी को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं. दोनों दो खूबसूरत बच्चों के पेरेंट्स हैं और उनकी परवरिश भारत से दूर लंदन में कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
