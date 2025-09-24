scorecardresearch
 

'शाहरुख खान के साथ नेशनल अवॉर्ड शेयर करना सपने के पूरे होने जैसा है' बोले विक्रांत मैसी

बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी को हाल ही में नेशनल अवॉर्ड मिला है. उन्होंने शाहरुख खान के साथ नेशनल अवॉर्ड शेयर किया है. इंडिया टुडे संग बातचीत में विक्रांत ने अपनी ज‍िंदगी के इस खास मौके के बारे में बात की.

विक्रांत मैसी, शाहरुख खान
एक्टर विक्रांत मैसी सुर्खियों में हैं. दरअसल, बीते साल इनकी फिल्म '12th फेल' को बहुत पसंद किया गया था. विक्रांत को इस फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिला है. फिल्म में इनके दमदार काम की हर किसी ने सराहना की है. अब विक्रांत ने इंडिया टुडे संग बातचीत में शाहरुख खान के साथ नेशनल अवॉर्ड को शेयर करने के बारे में बात की. 

विक्रांत को मिला नेशनल अवॉर्ड
विक्रांत ने बताया कि उन्हें एक ओर अपनी फिल्म '12th फेल' के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला. वहीं, शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. विक्रांत के लिए शाहरुख के साथ नेशनल अवॉर्ड शेयर करना एक ड्रीम मोमेंट जैसा था. इसके बारे में बात करते हुए विक्रांत ने कहा- बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शाहरुख खान के साथ शेयर करना मेरे लिए गर्व की बात रही. वो लेजेंड हैं. उनके बराबर में बैठना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी. इस साल नेशनल अवॉर्ड के लिए उस जगह शाहरुख खान के साथ मेरा नाम लेना, शायद ही मैं सपने में सोच सकता था कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा. 

शाहरुख-रानी के साथ सीट शेयर कर खुश हैं विक्रांत
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विक्रांत, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी अपने-अपने मेडल्स को काफी चेरिश करते दिख रहे हैं. विक्रांत ने इसपर कहा- जब हम सभी वहां बैठे थे तो वो मोमेंट रानी मैम, मेरे और शाहरुख खान सर, हम तीनों के लिए स्पेशल था. हम तीनों का पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड था. 

"जैसे ही हम वापस आए, शाहरुख सर ने कहा- मैं इसे पहनना चाहता हूं. उनके चेहरे पर जो बच्चों जैसी मासूमियत थी वो साफ नजर आ रही थी. शायद वही उन्हें दिन-रात आगे बढ़ने की ताकत देता है. हम सब उसे छूना चाहते थे, पहनना चाहते थे. हमने उसे निकाला और पहना, ये उस पल को वहीं पर संजो लेने जैसा अनुभव था."

विक्रांत ने शेयर किया कि ये नेशनल अवॉर्ड केवल उनके हुनर की पहचान नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की याद भी दिलाता है कि अब वह किस मुकाम पर हैं. दिग्गजों के साथ बैठकर, केवल सिनेमा ही नहीं, बल्कि उसे जीने की खुशी का भी जश्न मना रहे हैं.

