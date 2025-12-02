विक्की-कटरीना ने क्या रखा बेटे का नाम? सवाल पर मुस्कुराए एक्टर, दिया ये जवाब

विक्की कौशल और कटरीना कैफ हाल ही में एक नन्हे राजकुमार के पेरेंट्स बने हैं. 7 नवंबर को उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. बच्चे के आने से कपल बेहद खुश है. अपनी ताजा बातचीत में विक्की ने पिता बनने के एहसास को 2025 का अपना सबसे बड़ा पल बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि यह पल बहुत इमोशनल और उत्साह से भरा होगा. लेकिन असल में पिता बनना उनकी जिंदगी का सबसे 'ग्राउंडिंग' (स्थिर करने वाला) पल साबित हुआ है.

विक्की कौशल से पूछा बेटे का नाम

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें विक्की एक अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे. यहां पैपराजी ने उन्हें पिता बनने की बधाई दी. विक्की मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं. इसके बाद पैपराजी ने एक्टर से बेटे का नाम पूछा, तो विक्की ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'बताता हूं.'

GQ इंडिया से बातचीत में विक्की कौशल ने इस नए दौर पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'इस साल पिता बनना मेरे लिए 2025 का सबसे बड़ा पल है. यह जादुई एहसास है. मुझे हमेशा लगता था कि जब यह वक्त आएगा तो मैं बहुत इमोशनल और उत्साहित हो जाऊंगा, लेकिन यह मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे ग्राउंडिंग पल साबित हुआ है.'

नन्हा राजकुमार घर लाया खुशियां

नवंबर में कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी शेयर की थी. उन्होंने लिखा था, 'हमारे खुशी की पोटली का आगमन हो गया है. अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं. 7 नवंबर 2025.' इस पोस्ट को 40 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले और अपनों का ढेर सारा प्यार मिला. विक्की के भाई और एक्टर सनी कौशल अपनी खुशी नहीं रोक पाए थे. उन्होंने कमेंट किया था, 'मैं चाचा बन गया.'

विक्की कौशल के पिता शाम कौशल ने भी सोशल मीडिया पर अपना आभार जताया था. उन्होंने बच्चे को 'भगवान की देन' बताया था. शाम कौशल ने लिखा था, 'शुक्रिया रब्ब दा... कल से भगवान का मेरे परिवार पर इतना मेहरबान रहने के लिए जितना भी शुक्र कर रहा हूं, उनकी ब्लेसिंग्स के सामने कम पड़ रहा है. भगवान बहुत मेहरबान है और रहा है. भगवान की मेहरबानी ऐसे ही मेरे बच्चों पर और सबसे जूनियर कौशल पर बनी रहे. हम सब बहुत खुश हैं और बहुत ब्लेस्ड हैं. दादा बनने पर बहुत-बहुत खुश हूं. भगवान सबको आशीर्वाद दे. रब राखा.'

