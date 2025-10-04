scorecardresearch
 

बेटी-पालतू डॉग को बराबर प्यार करते हैं वरुण धवन, सुनकर शॉक हुईं काजोल-ट्विंकल खन्ना

वरुण धवन ने काजोल और ट्विंकल के शो में अपने पालतू डॉग के आने से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि डॉग के आने के बाद वे बेहतर इंसान बने है. साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनकी बेटी लारा के प्रति उनका प्यार जॉय से अलग है, लेकिन दोनों के लिए उनका प्यार बराबर है.

बेटी और डॉग पर बोले वरुण धवन (Photo: Screengrab)
चैट शो 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' में वरुण धवन और आलिया भट्ट का रीयूनियन देखने को मिला. शो के नए एपिसोड में, दोनों एक्टर्स ने होस्ट काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ अपनी जिंदगी और बॉलीवुड करियर के बारे में बातचीत की. इस दौरान वरुण के एक बयान ने काजोल और ट्विंकल को हैरान कर दिया.

बेटी और डॉग में फर्क नहीं करते वरुण

एपिसोड के दौरान, वरुण ने बताया कि उनके पालतू डॉग Joey के आने से वह कैसे बेहतर इंसान बने हैं. उन्होंने कहा, 'मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बदल गया जब मुझे जॉय, मेरा डॉग, मेरा पपी मिला. जब वह आया, मैं बदल गया.' हैरान ट्विंकल ने पूछा, 'एक सेकंड, तुम अपनी बेटी के जन्म से नहीं बदले, लेकिन पपी के लिए बदल गए?' इस पर आलिया ने साफ किया, 'Joey पहले आया था!'

वरुण ने फिर कहा कि वह 'Joey के लिए कुछ भी कर सकते हैं.' इस पर ट्विंकल ने पूछा, 'लारा का क्या?' लारा, वरुण धवन और नताशा दलाल की बेटी है, जिसका जन्म जून 2024 में हुआ था. वरुण ने जवाब दिया, 'ईमानदारी से कहूं, और मैं यह सिर्फ कैमरे पर कूल लगने के लिए नहीं कह रहा, मैं दोनों में कोई फर्क नहीं करता. मैं नहीं कर सकता. यह पहली बार है जब मेरे पास पपी है, इसलिए उसके साथ मेरा रिश्ता एक अलग लेवल पर है. मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी अन्य जीव के साथ ऐसा रिश्ता हो सकता है.' जब एक्टर ने यह कहा, तो आलिया ने भी वरुण की ओर देखकर पूछा, 'सचमुच?' वहीं ट्विंकल और काजोल हैरान रह गईं.

इन दिनों वरुण धवन, डायरेक्टर शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी अहम भूमिकाओं में हैं. 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने दशहरे पर 9.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. इसके कलेक्शन में शुक्रवार को भारी गिरावट आई. फिल्म ने महज 6.1 करोड़ का कलेक्शन किया.

