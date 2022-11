Bhediya Twitter Review: भेड़िया में वरुण धवन के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस, यूजर्स बोले- मास्टरपीस

वरुण धवन और कृति सेनन स्टार भेड़िया सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. कलाकारों के काम की तारीफ हो रही है. वरुण धवन एक बार फिर अपना मैजिक दिखाने में कामयाब हुए हैं. फैंस ने फिल्म को मास्टरपीस कहा है.

पब्लिक को पसंद आई भेड़िया

भेड़िया के VFX और कॉन्सेप्ट ने लोगों को इंप्रेस किया है. फिल्म को परफेक्ट एंटरटेनर कहा जा रहा है. क्लाइमैक्स की तारीफ लोग कर रहे हैं. यूजर ने ट्वीट कर लिखा- भेड़िया मेगा एंटरटेनर है. इस फिल्म को मिस करना बड़ी भूल होगी. शख्स ने लिखा- भेड़िया फनी, सरप्राइजिंग है. वीएफएक्स टीम की तारीफ करनी पड़ेगी. वरुण धवन ने अपने पार्ट के साथ जस्टिस किया है. मगर अभिषेक बनर्जी ने पूरा शो चुरा लिया.

वरुण की एक्टिंग की तारीफ

एक यूजर ने भेड़िया को मास्टपीस बताते हुए इसे 2022 की बेस्ट फिल्म बताया है. स्क्रीनप्ले शानदार है. वरुण धवन को उनकी परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवॉर्ड दिया जाना चाहिए. फिल्म 205 करोड़ का नेट कलेक्शन कर सकती है. सोशल मीडिया पर लिखे गए पोस्ट के मुताबिक भेड़िया में हर वो चीज है जो किसी फिल्म को हिट होने के लिए चाहिए होता है. वरुण धवन के बाद अभिषेक बनर्जी के काम की सबसे ज्यादा सराहना हो रही है.

#Bhediya was... likeable, funny and surprisingly poignant... Also, its VFX team deserves some applause... @Varun_dvn does justice to his part really well, but its @nowitsabhi who steals the show! — Sreeju Sudhakaran (@sree_thru_me) November 24, 2022

#BhediyaReview#Bhediya is Like 56 Course Meal Feast, which gives you every possible flavour and at last you will crave for 'Next Part'.



⭐⭐⭐💫



Never thought, that I would laugh & learn about Environment-Jungle Saving & North-East stereotyping together@amarkaushik Bravo. ⭐ pic.twitter.com/kt7yyIsEsI — Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) November 25, 2022

#VarunDhawan is the lifeline of #Bhediya, a character that has potential to develop into a franchise… #KritiSanon has her moments… #AbhishekBanerjee gets the best lines, he is hilarious… Also worthy of mention are #DeepakDobriyal and #PaalinKabak. #BhediyaReview — taran adarsh (@taran_adarsh) November 24, 2022

#Bhediya Review: is a unique concoction of humour and horror that floors you completely. At the box office this entertainer surely has a chance to tickle the

audience’s funny bone. @Varun_dvn

career best performance.@kritisanon fantastic Acting. #BhediyaReview



Rating: ⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/0aJDXi8Yzp — Vishwajit Patil (@_VishwajitPatil) November 25, 2022

देखें रिएक्शंस

यूजर्स ने भेड़िया को सुपरब कहा है. पब्लिक में किसी ने फिल्म को 4 तो किसी ने 3.5 स्टार दिए हैं. यूजर का मानना है भेड़िया में वरुण धवन ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है. फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिव्यू बताते हैं कि वरुण धवन की भेड़िया हिट है. भेड़िया को बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की दृश्यम 2 से कड़ी टक्कर मिलने वाली है. अजय की मूवी ने 7 दिनों में 100 करोड़ कमा लिए हैं. भेड़िया और दृश्यम 2 के बीच होने वाले इस क्लैस में किसकी कमाई मेंसेंध लगती है, जल्द इसका जवाब मिल जाएगा.

LOVEDDD #Bhediya!!!! What a mega entertainer and an extraordinary story!! Hugest congratulations to the entire cast and crew!! #AmarKaushik THANK YOU for yet another gem of a film from your “universe”!! A film NOT to be missed on the big screen!!! November 24, 2022

#Bhediya is Entertaining Rush !



Rating - ⭐⭐⭐⭐



With Fun element and Attractive VFX

Film Entertains and multiply Excitement at every Block

Characterisation of #VarunDhawan is Top Notch

Adventure with perfect blend of commercial cinema

Good Job Director !#BhediyaReview pic.twitter.com/tijTguGIRf — BOL INDIA POLL (@PrashantMi555) November 25, 2022

#Bhediya ~ Harmless entertainer. Its engaging throughout with some hilarious scenes, suspense & good VFX work. @Varun_dvn is

superb as werewolf 🐺 & a likeable @kritisanon. End-Credit scene👌🤣 (3.5☆/5) pic.twitter.com/5QMtrHZHqz — Prince Prithvi (@PrincePrithvi) November 24, 2022

भेड़िया कॉमेडी हॉरर फिल्म है. इसे अमर कौशिक ने डायरेक्ट और दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है. दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये तीसरी फिल्म है. मूवी में वरुण धवन ने भास्कर शर्मा का रोल प्ले किया है. वहीं कृति सेनन डॉक्टर अनिका मित्तल के रोल में हैं. दीपक डोबरियाल और अभिषेक बनर्जी का भी अहम रोल है.

भेड़िया कहानी है उस शख्स की जिसे भेड़िया काट लेता है, इसके बाद पूरी कहानी में ट्विस्ट आता है. भेड़िया के काटने की वजह से वरुण धवन रात में भेड़िया बन जाते हैं. वरुण का इंटेंस और खतरनाक लुक पसंद किया जा रहा है.