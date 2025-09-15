करण जौहर एक बार फिर फैमिली ऑडियंस के लिए एक नई एंटरटेनिंग मूवी लेकर आ चुके हैं. उनकी नई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जल्द आने वाली है जिसमें वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा जैसे एक्टर्स शामिल हैं. कुछ दिनों पहले इसका टीजर आया था, अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है.

कैसा है वरुण-जाह्नवी की नई फिल्म का ट्रेलर?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर एक टिपिकल फैमिली एंटरटेनर की तरह महसूस हुआ जिसमें रोमांस के साथ कॉमेडी का पंच नजर आया. इसमें फिल्म की कहानी से जुड़े कुछ हिंट्स भी मिले. वरुण धवन का किरदार सान्या मल्होत्रा से प्यार करता है, लेकिन उसकी शादी रोहित सराफ से होगी, जो दरअसल जाह्नवी कपूर के किरदार का एक्स बॉयफ्रेंड है. अपने लवर की शादी से वरुण और जाह्नवी दोनों परेशान हो जाते हैं.

यहां देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर:

कॉमेडी से भरा है 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर

ऐसे में वो आपस में मिलकर अपने प्यार के लिए लड़ाई करने निकल जाते हैं. दोनों सान्या और रोहित की शादी तोड़ने के लिए कपल बनकर शादी के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं. इस बीच काफी सारा डांस और मनीष पॉल का मस्ती भरा अंदाज देखा जाता है. वरुण-जाह्नवी इसी बीच कई ऐसी तरकीब अपनाते हैं जिससे रोहित और सान्या की शादी टूट सके. लेकिन इन्हीं सब तरकीबों के बीच उन्हें आपस में प्यार हो जाता है.

अब फिल्म में आखिरकार किसके साथ क्या होगा, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा. फिल्म का ट्रेलर पूरे समय अच्छा फील कराने में सफल नजर आता है. इसमें वरुण धवन की कॉमेडी का पंच भी जोरदार है. ट्रेलर देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये फिल्म जब थिएटर्स में रिलीज होगी, तो आपका अच्छा एंटरटेनमेंट करेगी. बता दें कि फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर के दिन रिलीज होगी.

ये फिल्म सीधा ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' से क्लैश होगी. फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को 'हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'धड़क' जैसी फिल्में बना चुके शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है.

