फिर फंसी ट्विंकल खन्ना, चीटिंग के बाद अफेयर छुपाने पर कह दिया कुछ ऐसा

ट्विंकल खन्ना बीते दिनों चीटिंग पर बात करने को लेकर सुर्खियों में आई थीं. उन्होंने अपने शो 'टू मच' में काजोल के साथ एक सेगमेंट के दौरान शारीरिक चीटिंग को नॉर्मल चीज बताया था, जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया. अब ट्विंकल अपने नए बयान को लेकर विवादों में आ गई हैं. उनका मानना है कि उम्र में बड़े लोगों के लिए अपने अफेयर्स छिपाना आसान होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा एक्सपीरिएंस होता है.

अफेयर छुपाने पर ट्विंकल खन्ना का बड़ा बयान

इस बार शो 'टू मच' में अनन्या पांडे और फराह खान पहुंचीं. शो के एक सेगमेंट के दौरान अनन्या और फराह के साथ होस्ट ट्विंकल खन्ना और काजोल ने एक गेम खेला. इसमें चारों को अलग-अलग स्टेटमेंट्स पर अपनी सहमति या असहमति जतानी थी. इसमें एक बयान था कि 'उम्र में बड़े लोग अपने अफेयर्स छिपाने में युवाओं से बेहतर होते हैं.' ट्विंकल, फराह और अनन्या इस धारणा से सहमत थीं, जबकि काजोल ने असहमति जताई.

ट्विंकल खन्ना ने कहा, 'उम्र में बड़े लोग बहुत बेहतर होते हैं, ढेर सारी प्रैक्टिस.' काजोल ने इस बयान से असहमति जताई और कहा, 'मुझे लगता है कि युवा लोग अपनी जिंदगी की हर चीज, अफेयर्स को छिपाने में बहुत बेहतर होते हैं.' हालांकि अनन्या ने राय दी कि सोशल मीडिया की वजह से, 'आखिरकार सब कुछ बाहर आ ही जाता है.'

दूसरी स्टेटमेंट थी कि 'आज के बच्चे अपने पार्टनर उतनी ही तेजी से बदलते हैं जितनी तेजी से वे कपड़े बदलते हैं.' ट्विंकल इस बात से सहमत थीं, लेकिन फराह, काजोल और अनन्या ने असहमति जताई. ट्विंकल ने कहा, 'यह अच्छी बात है, क्योंकि हमारे समय में तो यही था कि लोग क्या कहेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते. वे जल्दी-जल्दी पार्टनर बदल रहे हैं और मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है.'

वहीं अनन्या पांडे ने इस बारे में कहा, 'लोग हमेशा से पार्टनर बदलते रहे हैं. पहले यह थोड़ा शांत तरीके से होता था.' ट्विंकल ने आगे कहा, 'उनके लिए यह बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास कोई बोझ नहीं होता. वो सोचते हैं कि अच्छा यह काम नहीं कर रहा. चलो आगे बढ़ते हैं.'

चीटिंग पर राय रखकर फंसी थीं ट्विंकल

इससे पहले अपने शो के ऐसे ही सेगमेंट में ट्विंकल खन्ना और काजोल ने चीटिंग पर बात की थी. उस एपिसोड में कारण जौहर और जाह्नवी कपूर पहुंचे थे. शो में पूछा गया था कि इमोशनल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग से बड़ी रिलेशनशिप ब्रेकर होती है. इसपर ट्विंकल ने सहमति जताते हुए फिजिकल चीटिंग के लिए कहा था, 'रात गई बात गई'. ट्विंकल के साथ-साथ काजोल और करण जौहर का भी मानना था कि शारीरिक धोखा रिलेशनशिप तोड़ने वाली चीज नहीं है. वहीं जाह्नवी कपूर का कहना था कि इमोशनल और फिजिकल दोनों ही तरह की चीटिंग गलत है. जाह्नवी की बात पर ट्विंकल ने कहा था, 'ये अभी यंग है. इसने वह सब नहीं देखा जो हमने देखा है.'

काजोल, ट्विंकल और करण की इस बात और सोच पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. सोशल मीडिया पर तीनों को जमकर ट्रोल किया गया. यूजर्स का कहना था कि भले ही तीनों उम्र में बड़े हैं, लेकिन एक भी मैच्योर नहीं है. वहीं जाह्नवी कपूर को यूजर्स ने समझदार और अपने पार्टनर के प्रति वफादार बताते हुए उनकी तारीफ की थी. यूजर्स का कहना था कि जाह्नवी भले ही उम्र में छोटी हैं, लेकिन रिश्तों को समझती हैं.

