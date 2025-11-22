scorecardresearch
 

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, कार्तिक-अनन्या की खट्टी-मिठी नोक झोंक

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ऑफिशियल टीजर सामने आया है. इस बार दोनों एक्टर्स एक नए लुक में नजर आ रहे हैं. जिसमें कार्तिक की कॉमिक टाइमिंग का तड़का है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर (Photo: Teaser Screengrab)
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर (Photo: Teaser Screengrab)

करण जौहर और कार्तिक आर्यन फाइनली लंबे वक्त के बाद साथ कोलैब कर रहे हैं. उनकी नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रिलीज होने वाली है, जिसमें अनन्या पांडे भी शामिल हैं. ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म होगी, जिसका आज मजेदार टीजर भी सामने आ चुका है. 

कार्तिक आर्यन की नई फिल्म का टीजर

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पिछले काफी वक्त से अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं. दोनों लगातार इस फिल्म के पोस्टर्स शेयर करते रहते थे. अब फिल्म का ऑफिशियल टीजर भी सामने आया है, जिसमें हमें कार्तिक और अनन्या के किरदार की एक झलक देखने मिलती है. 

शुरुआत में ही हमें कार्तिक से मिलवाया गया जो कहता है कि कोई भी लड़की उनके जैसे मम्मा-बॉय को हाथ से नहीं जाने देती. वहीं अनन्या साल 2025 के हुकअप जमाने में 90s की लव स्टोरी ढूंढ रही हैं. ऐसे में दोनों की मुलाकात होती है, जिसके बाद फन का तड़का लगता है. कार्तिक इस बीच फेमनिजम पर भी तंज कसते हैं. पूरे टीजर में काफी खूबसूरत लोकेशन्स दिखाई गई हैं. अंत में हमें अमेरिकन सिटकॉम 'फ्रेंड्स' का एक इंडियन वर्जन सीन दिखाया जाता है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा.

यहां देखें फिल्म का टीजर: 

कार्तिक और अनन्या का लुक टीजर में काफी फ्रेश दिखा है. कार्तिक जहां पूरे टीजर में अपनी बॉडी दिखाते नजर आए, वहीं अनन्या ने बिकिनी में अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट की. यानी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में हमें कॉमेडी और रोमांस के साथ ग्लैमर की भी झलक दिखेगी. ये फिल्म 25 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी. इसे करण जौहर ने प्रोड्यूस, तो समीर विध्वंस ने डायरेक्ट किया है.

अमिताभ बच्चन के नाती से भिड़ेगी कार्तिक की फिल्म

बता दें कि 25 दिसंबर के दिन थिएटर्स में दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं. एक कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे स्टारर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' और दूसरी अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस'. जहां एक तरफ कार्तिक की फिल्म रोमांटिक-कॉमेडी है, वहीं अगस्त्य की फिल्म बायोपिक है, जिसमें धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----
