लगातार फ्लॉप फिल्मों से कमजोर हुआ एक्टिंग करियर, क्या 'बागी 4' से टाइगर श्रॉफ को मिलेगी सक्सेस?

जब बॉलीवुड में एक्शन हीरोज की कमी महसूस होने लगी थी, तब साजिड नाडियाडवाला ने इंडस्ट्री को एक ऐसा एक्टर दिया जो अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करने की काबिलियत रखता है. साल 2014 में फिल्म 'हीरोपंती' से जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ का डेब्यू हुआ, जिन्होंने अपनी फ्लाइंग किक से सभी को हैरान कर दिया था.

टाइगर को बॉलीवुड में एक सॉलिड शुरुआत मिली. डेब्यू के दो सालों बाद उनकी फिल्म 'बागी' रिलीज हुई, जिसमें उनकी जबरदस्त एक्शन परफॉरमेंस ने लोगों का दिल जीता था. उन्हें देखकर हर किसी को ये लगने लगा कि बॉलीवुड को अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बाद एक बेहतरीन एक्शन हीरो मिल चुका है.

एक्शन हीरो बनने की हुई शुरुआत, लेकिन खराब फिल्मों ने लगाया ब्रेक

टाइगर श्रॉफ के करियर के साथ एक बात बड़ी विचित्र चीज देखी गई है. उनकी हर सुपरहिट फिल्म के बाद कुछ फिल्में फ्लॉप रही हैं जो उनकी खराब फिल्म चॉइसेज को दर्शाने का काम करता है. 'हीरोपंती' और 'बागी' की सक्सेस के बाद एक्टर ने 'अ फ्लाइंग जट' और 'मुन्ना माइकल' जैसी फिल्मों को चुना जिन्होंने उनके आगे बढ़ते सक्सेसफुल करियर पर ब्रेक लगाया.

इन फिल्मों में टाइगर की एक्टिंग की भी खूब आलोचना हुई. एक्टर से डायरेक्टर वही सब कराने की कोशिश कर रहे थे जो वो पहली दो फिल्मों में कर चुके थे. लेकिन ऑडियंस ने उसे नकार दिया, जिसके बाद टाइगर साल 2018 में 'बागी' फ्रेंचाइज को दोबारा लेकर आए. उनकी फिल्म 'बागी 2' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. इसी फिल्म से टाइगर की फैंस के बीच दीवानगी में भी भारी उछाल आया था.

टाइगर के करियर में एक और बड़ी फिल्म आई जो उनके फैंस को निराश करने का काम कर गई थी. साल 2019 में आई करण जौहर की सुपरहिट 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' का सीक्वल टाइगर के फैंस को रास नहीं आई थी. उन्हें फिल्म में एक्टर का एक्शन अवतार देखना का उतना मौका नहीं मिला, जितनी उन्होंने उम्मीद की. जिसके कारण ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई.

जब ऋतिक संग 'वॉर' से मचाई तबाही, करियर को मिली नई उड़ान

अभी तक टाइगर का करियर बीच भंवर में कहीं अटका हुआ था. उनकी फिल्मों के साथ हिट-फ्लॉप वाला सिलसिला चालू था. ऐसे में उनकी नैया साल 2019 में ऋतिक रोशन संग आई फिल्म 'वॉर' ने लगाई जिससे वो हर तरफ छा गए. फिल्म में टाइगर की परफॉरमेंस एक्टिंग और एक्शन के मामले में सबसे जबरदस्त थी. क्रिटिक्स और फैंस ने इस फिल्म को टाइगर के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म का टैग दिया. 'वॉर' उनके करियर की सबसे बड़ी हिट भी साबित हुई.

ऋतिक रोशन संग 'वॉर' में टाइगर श्रॉफ (Photo: IMDb/ War)

'वॉर' में टाइगर की असली काबिलियत का भी सही से इस्तेमाल किया गया. ये पहला मौका था जब बॉलीवुड की किसी फिल्म ने उनके एक्शन स्किल्स को बेहतर तरीके से पर्दे पर उतारा था. फिल्म में ऋतिक और टाइगर का डांस फेसऑफ भी देखने लायक था. इस फिल्म के तुरंत बाद टाइगर 'बागी 3' लेकर आए, जिससे उनका कद इंडस्ट्री में बतौर एक्शन हीरो और भी बड़ा हुआ. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट थी.

डगमगाया करियर, लगातार फ्लॉप हुईं फिल्में

कोविड से पहले तक टाइगर के करियर पर अगर एक बार नजर डाली जाए, तो उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई करने में सफल होती थीं. कई लोगों को उनकी एक्टिंग में कमजोरी नजर आती थी. मगर वो फिर भी टाइगर को उनके एक्शन के लिए प्यार देते थे. लेकिन कोविड के बाद टाइगर का करियर इस कदर डगमगाया जिसकी एक्टर ने खुद उम्मीद नहीं की होगी.

टाइगर ने पोस्ट-कोविड तीन फिल्में की हैं जो सभी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं. 'हीरोपंती 2', 'गणपथ', 'बड़े मियां छोटे मियां' ये वो फिल्में हैं जिनसे टाइगर का करियर अस्त-व्यस्त हुआ है. जिसमें से 'गणपथ' उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनी. इन फिल्मों में उनसे एक्शन के नाम पर कुछ भी कराया गया जिसे देखकर फैंस भी निराश थे. साथ ही इन फिल्मों की स्टोरी लाइन और स्क्रीनप्ले में भी उतना दम नहीं था.

पोस्ट-कोविड लगातार तीन फ्लॉप फिल्में (Photo: IMDb/ Heropanti 2, Ganapath, Bade Miyan Chote Miyan)

टाइगर ने इस बीच अजय देवगन की मल्टी स्टारर फिल्म 'सिंघम अगेन' भी की थी जिसमें उनका काम जबरदस्त था. लेकिन कम स्क्रीन टाइम होने के कारण वो कोई छाप नहीं छोड़ पाए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म करने में कामयाब हुई थी. लेकिन इससे टाइगर को याद रखना उनके साथ नाइंसाफी होगी.

फैंस टाइगर को सिर्फ उछल-कूद या डांस करता नहीं देखना चाहते. वो उन्हें एक ऐसे किरदार में देखना चाहते हैं जिसमें वो सबकुछ करें जो एक्टर पहले से करते आ रहे हैं. मगर साथ ही साथ उनके किरदार में वैसी गहराई और सीरियसनेस हो जैसा हमने 'वॉर' में देखा था. टाइगर को अपने करियर में 'वॉर' जैसी दमदार फिल्मों की जरूरत है जिसे उनके फैंस ने भी पसंद किया था.

टाइगर श्रॉफ का अभी तक का फिल्मी करियर

टाइगर श्रॉफ की फिल्में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (लाइफटाइम) बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट हीरोपंती 52.92 करोड़ रुपये हिट बागी 76.34 करोड़ रुपये सेमी-हिट अ फ्लाइंग जट 38.61 करोड़ रुपये फ्लॉप मुन्ना माइकल 32.89 करोड़ रुपये फ्लॉप बागी 2 164.38 करोड़ रुपये सुपरहिट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 69.11 करोड़ रुपये फ्लॉप वॉर 318.01 करोड़ रुपये ब्लॉकबस्टर बागी 3 93.37 करोड़ रुपये सेमी-हिट हीरोपंती 2 24.45 करोड़ रुपये फ्लॉप गणपथ 9.70 करोड़ रुपये फ्लॉप बड़े मियां छोटे मियां 59.17 करोड़ रुपये फ्लॉप

क्या 'बागी 4' से वापस जिंदा होगा टाइगर का करियर?

टाइगर का करियर पिछले पांच सालों में काफी मुश्किलों से गुजरा है. लगातार तीन फ्लॉप फिल्में देने के बाद एक्टर को अपनी नई फिल्म 'बागी 4' से बहुत उम्मीदें हैं. उनके करियर में अभी तक 'बागी' फ्रेंचाइजी ने सिर्फ सफलता ही दिलाई है. इस फिल्म सीरीज में उनके एक्शन अवतार को हर बार पसंद किया गया है.

हालांकि फिल्म के रिव्यूज उतने पॉजिटिव नहीं है, जिससे इसकी कमाई पर भी असर पड़ा है. पहले दिन ठीक-ठाक 12 करोड़ रुपये कमाने के बाद, दूसरे दिन 'बागी 4' की कमाई में गिरावट आई है. शनिवार के दिन फिल्म बस 9 करोड़ रुपये ही कमा पाई. अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या टाइगर श्रॉफ 'बागी 4' से सफलता की सीढ़ी दोबारा चढ़ पाएंगे या नहीं. बात करें 'बागी 4' की, तो इसमें संजय दत्त, हरनाज कौर संधू और सोनम बाजवा भी शामिल हैं. इसे ए.हर्ष ने डायरेक्ट किया है.

