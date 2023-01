Pallavi Joshi Injured: फिल्म के सेट पर घायल हुईं 'द कश्मीर फाइल्स' की पल्लवी जोशी, गाड़ी ने मारी टक्कर, जानें अब कैसी है कंडीशन

Pallavi Joshi Injured: 'द कश्मीर फाइल्स' की एक्ट्रेस और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी के फैंस के लिए बुरी खबर है. पल्लवी जोशी एक हादसे का शिकार हो गईं. पल्लवी जोशी को अपनी अपकमिंग फिल्म वैक्सीन वॉर के सेट पर चोट लग गई है. जानकारी के मुताबिक, शूटिंग के दौरान एक गाड़ी ने अपना बैलेंस खो दिया और पल्लवी जोशी को टक्कर मार दी.

घायल हुईं पल्लवी जोशी

पल्लवी जोशी की अगली फिल्म वैक्सीन वॉर का क्रू इस वक्त हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग कर रहा है. शूट के दौरान ही वो हादसे का शिकार हुईं. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि पल्लवी जोशी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं. ऐसे में उन्होंने पहले अपना शूट कंप्लीट किया और सीन्स पूरा करने के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर्स ने अस्पताल में पल्लवी जोशी का इलाज किया और कहा कि उनकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हैं, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है.

विवेक अग्निहोत्री का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

पल्लवी जोशी संग हुए इस हादसे के बाद एक्ट्रेस के हसबैंड और द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- जिंदगी तेज रफ्तार, भारी ट्रैफिक, नशे में गाड़ियां चलाने वालों के लिए दुर्घटना ग्रस्त सड़क पर दौड़ने का खेल है. आपको अपने आपको बचाना होगा. ज्यादातर लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं और फिर उससे कभी उबर नहीं पाते. जो हादसों से बच जाते हैं, उठकर फिर दौड़ पड़ते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं.

Life is a game of running on a high speed, heavy traffic, accident prone street of drunk drivers. You have to save yourself. Most become victims of mishaps & never recover. Those who survive accidents, stand up and run again, reach their destination.#CreativeConsciousness