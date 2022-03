The Kashmir Files Box Office Collection Day 16: पटरी पर लौटी 'कश्मीर फाइल्स', जारी है ताबड़तोड़ कमाई

विवेक अग्न‍िहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) ने दो हफ्तों तक बॉक्स ऑफ‍िस पर दबदबा बना रखा था. फ‍िर 25 मार्च को RRR रिलीज हुई और कश्मीर फाइल्स जरा ह‍िल गई. RRR ने कश्मीर फाइल्स के नॉन स्टॉप कलेक्शन पर ब्रेक लगा दिया था. लेक‍िन 16वें दिन कश्मीर फाइल्स वापस पटरी पर लौटती नजर आ रही है.

ट्रेड एनाल‍िस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के इस हफ्ते का कलेक्शन शेयर किया है. द कश्मीर फाइल्स ने 15वें दिन जहां 4.50 करोड़ कमाई की थी, वहीं 16वें दिन यह दोबारा उठ खड़ी हुई है. शन‍िवार को द कश्मीर फाइल्स ने 7.25 करोड़ का कलेक्शन कर अपना छूटता ग्र‍िप दोबारा से पकड़ लिया है. इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 219.08 करोड़ हो गया है.

#TheKashmirFiles is back in the running on [third] Sat, despite a strong opponent [#RRR]... Excellent growth... Will cross ₹ 225 cr on [third] Sun [Day 17]... Will comfortably cross ₹ 250 cr in coming days... [Week 3] Fri 4.50 cr, Sat 7.25 cr. Total: ₹ 219.08 cr. #India biz. pic.twitter.com/utF6b23pac