IPL: स्टेडियम में नजर आए Shah Rukh के बेटे Aryan Khan, अपनी टीम KKR को किया सपोर्ट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 की शुरुआत हो चुकी है. पहला मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच चल रहा है. शाहरुख खान की टीम ने आईपीएल 2022 का आगाज किया है. भले ही किंग खान अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में शामिल नहीं हो सके मगर उनकी जगह बेटे आर्यन खान वहां पर मौजूद नजर आए. मैच के दौरान से उनकी कुछ फोटोज भी सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

ब्लैक टीशर्ट में नजर आए आर्यन

आर्यन खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार के बेटे हैं. कई सारे फैंस का ऐसा मानना है कि आर्यन में शाहरुख की झलक नजर आती है. एक समय था जब शाहरुख खान अपनी टीम KKR को सपोर्ट करने के लिए हमेशा मैदान पर होते थे. मगर मौजूदा समय में वे अपने वर्क फ्रंट पर काफी बिजी चल रहे हैं. इसलिए उनकी जगह आर्यन खान ने अपनी टीम की हौसलाफजाई की है. आर्यन ब्लैक टी-शर्ट पहने मैदान में अपनी टीम को च‍ियर करते नजर आए. वे इस दौरान अपने दोस्त के साथ और बातचीत करते दिखे. आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है.

Aryan Khan Is here to support KKR 💜 #CSKvKKR #KKR #AryanKhan pic.twitter.com/zd05pCy6Xz