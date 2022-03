The Kashmir Files Box Office Collection Day 14: 'द कश्मीर फाइल्स' ने रचा इतिहास, सेकंड वीक की कमाई में 13% ग्रोथ, बनी ब्लॉकबस्टर

बॉक्स ऑफिस पर कश्मीरी पंडितों की सालों पुरानी दास्तां ने नया बेंचमार्क सेट कर दिया है. विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की धुआंधार कमाई ने कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं. पोस्ट पैनडेमिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शुमार द कश्मीर फाइल्स नें 14वें दिन भी कमाल किया है.

द कश्मीर फाइल्स ने रचा इतिहास

भारत में फिल्म ने गुरुवार यानी 14वें दिन तक 207.33 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. अनुपम खेर की फिल्म ने इतिहास रचा है. 3.55 करोड़ से ओपनिंग करने वाली फिल्म जिसने 14वें दिन तक 200 करोड़ के पार कलेक्शन कर लिया. कमाई भी ऐसी कि हर दिन उसमें इजाफा ही हो रहा है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'द कश्मीर फाइल्स' के 2 हफ्ते के कलेक्शन को देखते हुए मूवी को एपिक ब्लॉकबस्टर बताया है.

From ₹ 3.55 cr on Day 1 to ₹ 207.33 cr on Day 14, #TheKashmirFiles has packed a HISTORIC TOTAL in 2 weeks... EPIC BLOCKBUSTER... [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr, Tue 10.25 cr, Wed 10.03 cr, Thu 7.20 cr. Total: ₹ 207.33 cr. #India biz. pic.twitter.com/Fhf90MkeYU