तय दिन से पहले रिलीज हुई The Family Man 2, फैन्स ने मनाया ट्विटर पर जश्न

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम ने अपने फैन्स को सरप्राइज दिया है. दरअसल, 'द फैमिली मैन' के दूसरे सीजन के सारे एपिसोड्स अमेजन प्राइम पर एक दिन पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं, जिसे देखकर फैन्स खुश हैं. बता दें कि यह 4 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन यह वेब सीरीज कुछ घंटे पहले ही रिलीज कर दी गई है. फैन्स इसे देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करनी शुरू कर दी है.

कुछ घंटे पहले रिलीज हुई वेब सीरीज

अमेजन प्राइम का शुक्रिया अदा करते हुए एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं. कुछ ने वेब सीरीज के पहले एपिसोड की फोटो शेयर की है. कई फैन्स ने यह भी नोटिस किया कि वेब सीरीज को तमिल और तेलुगू भाषा में इसे रिलीज नहीं किया गया है. एक फैन ने लिखा, "यह शोटाइम है, क्योंकि द फैमिली मैन का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है. प्राइम वीडियो हमेशा हम लोगों को सरप्राइज देता है अपनी सीरीज रिलीज के कुछ घंटे पहले रिलीज करके." एक और फैन ने लिखा, "चलिए, खत्म करते हैं."

#TheFamilyMan2 is now streaming. Telegram users :* pic.twitter.com/GJUiZvtpUB

Woahh!!! #TheFamilyMan2 is live now :)



Seeing acting of @BajpayeeManoj - pic.twitter.com/rY9XkkdkZ9