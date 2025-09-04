scorecardresearch
 

'द बंगाल फाइल्स' की रिलीज में आई परेशानी, प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' की रिलीज से एक दिन पहले प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे फिल्म को बंगाल में रिलीज कराने की अपील की है.

'द बंगाल फाइल्स' की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति के लिखा पत्र (Photo: Instagram @pallavijoshiofficial)
फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी है. कोलकाता शहर में इसकी रिलीज पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि कई मल्टीप्लेक्स सिनेमा फिल्म की स्क्रीनिंग से इनकार कर चुके हैं. अब इसी से जुडे़ विवाद पर फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर इस मामले में उनसे दखल देने की अपील की है.

'द बंगाल फाइल्स' की रिलीज पर क्या बोलीं पल्लवी जोशी

'द बंगाल फाइल्स' फिल्म कल रिलीज होने जा रही है. ऐसे में फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर उनसे फिल्म की रिलीज पर आई दिक्कतों में दखल देने की बात लिखी है. उन्होंने लिखा है, 'आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, भारी मन से मैं आपसे अनुरोध करती हूं, किसी एहसान के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए. द बंगाल फाइल्स, फाइल्स ट्रायलॉजी का आखिरी फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो रही है.'

'ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के हिंदू नरसंहार, नोआखली की भयावहता और विभाजन के आघात की लंबे समय से दबी हुई सच्चाई को बयां करती है. लेकिन पश्चिम बंगाल में सच्चाई घेरे में है. फिल्म पूरी होने से कई साल पहले मुख्यमंत्री ने फिल्म का मजाक उड़ाया था. तभी से बेबुनियाद एफआईआर दर्ज की गई हैं, पुलिस ने हमारे ट्रेलर को रोक दिया है, और अखबार भी ऐड देने से बचते हैं.'

फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स को मिल रहीं धमकियां?

पल्लवी जोशी ने आगे ये भी लिखा है कि उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं. वहीं थिएटर ओनर्स को भी लगातार धमकाया जा रहा है. जिसके डर से उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग से इनकार कर दिया है. प्रोड्यूसर-एक्टर का कहना है कि फिल्म पर अनऑफिशियल बैन लगाया जा रहा है ताकि लोग उसे ना देख पाएं. अब वो चाहती हैं कि राष्ट्रपति की तरफ से उनकी फिल्म को सुरक्षित पश्चिम बंगाल के थिएटर्स में स्क्रीन किया जाए ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके.

इस नोट के साथ पल्लवी कैप्शन में लिखती हैं - अर्जेंट अपील, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, 'द बंगाल फाइल्स' के प्रोड्यूसर के तौर पर, मैं बहुत दुखी हू्ं कि बंगाल में मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों ने रूलिंग पार्टी के राजनीतिक दबाव और धमकी की वजह से फिल्म को रिलीज करने से इनकार कर दिया है. मैं आपसे मेरे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और बंगाल में फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की गुजारिश करती हूं.

बात करें 'द बंगाल फाइल्स' फिल्म की, तो इसमें पल्लवी जोशी के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार समेत कई एक्टर्स शामिल हैं जो अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. 

---- समाप्त ----
