विवादों में फंसी बंगाल फाइल्स, एक्टर सास्वत चटर्जी ने खींचा अपना नाम, बोले- मैं इतिहासकार नहीं...

बंगाली एक्टर सास्वत चटर्जी ने विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' से खुद को दूर कर लिया है. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वो इतिहासकार नहीं हैं, सिर्फ एक एक्टर हैं. उन्होंने ये भी बताया कि वो किसी कहानी की पोलिटिकल करेक्टनेस की जांच नहीं कर सकते और उन्हें ये भी नहीं पता कि फिल्म का नाम 'द दिल्ली फाइल्स' से बदलकर 'द बंगाल फाइल्स' क्यों किया गया.

सास्वत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 'द बंगाल फाइल्स' फिल्म के मेकर्स 1946 के दंगों को दिखाने को लेकर कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं. द बंगाल फाइल्स विवादों में घिरी है. माना जा रहा है कि कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च प्रोग्राम भी इसी वजह से रद्द कर दिया गया.

सास्वत ने किया किनारा, क्यों?

फिल्म में बंगाली स्वतंत्रता सेनानी गोपाल मुखर्जी को दिखाए जाने को लेकर भी काफी बहस हुई है. बताया गया कि 1946 के दंगों और हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को रोकने में गोपाल मुखर्जी की बड़ी भूमिका थी. उनके पोते शांतनु मुखर्जी ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ तथ्य को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है.

सास्वत चटर्जी ने ‘द वॉल’ को दिए इंटरव्यू में कहा कि,“मैं सिर्फ एक अभिनेता हूं. मुझे एक किरदार पसंद आया और मैंने उसे निभाया. मैं इतिहासकार नहीं हूं कि सोचूं इतिहास क्या कहता है और ये इतिहास को गलत दिखा रहा है. ये मेरा काम नहीं है. अगर जिनका ये काम है उन्हें लगता है कि बंगाल को नीचा दिखाया जा रहा है, तो वे जानकारी के साथ अदालत जा सकते हैं. सिर्फ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है.''

सास्वत ‘द बंगाल फाइल्स’ में विलेन की भूमिका निभाते नजर आएंगे. वो मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और कई अन्य कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.

फिल्म का नाम बदले जाने की नहीं थी जानकारी

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें डर है कि 'द बंगाल फाइल्स' पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं हो पाएगी, उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता. आपको बता दूं, आजकल ये ट्रेंड है कि पूरी कहानी किसी को नहीं बताई जाती. आपको सिर्फ अपना ट्रैक, अपना किरदार ही बताया जाता है. जब मुझे इस फिल्म में भूमिका के बारे में बताया गया, मुझे ये किरदार बहुत शानदार लगा. ये विलेन का किरदार है और बहुत कम लोगों को ऐसे किरदार निभाने का मौका मिलता है.”

सास्वत ने ये भी बताया कि फिल्म का नाम पहले 'द दिल्ली फाइल्स' था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. वो बोले,“जब शूटिंग चल रही थी, फिल्म का नाम ‘द दिल्ली फाइल्स’ था और शूटिंग पूरी होने के बाद मुझे पता चला कि नाम बदल कर ‘द बंगाल फाइल्स’ कर दिया गया. ये मेरे हाथ में नहीं था. क्यों नाम बदला, ये तब तक नहीं समझ पाऊंगा, जब तक फिल्म नहीं देखूंगा.”

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' विवाद

'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर में गोपाल मुखर्जी को “एक था कसाई गोपाल पाठा” कहा गया है. उनके पोते शांतनु मुखर्जी ने विरोध जताया कि “मेरे दादा को कसाई (Butcher) और पाठा (Goat) कहना अपमानजनक है. मुझे लगता है विवेक अग्निहोत्री को और रिसर्च करनी चाहिए थी. यह गलत जानकारी कहां से आई? उन्होंने हमसे संपर्क भी नहीं किया. इसी वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे. विरोध में हमने विवेक अग्निहोत्री को लीगल नोटिस भेजा है और एफआईआर भी दर्ज कराई है.”

शांतनु ने ये भी कहा कि, “वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थे और उनकी विचारधारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मेल खाती थी. उन्होंने कई नामी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम किया था. कोई उन्हें कैसे कसाई या पाठा कह सकता है?”

शिकायत के बाद, शांतनु मुखर्जी ने विवेक अग्निहोत्री को माफी मांगने और दादा के चरित्र के कथित तोड़-मरोड़ की वजह से लीगल नोटिस भेजा है.

विवेक अग्निहोत्री ने बताया 'तानाशाही'

16 अगस्त को कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का इवेंट कथित 'राजनीतिक दबाव' के चलते रद्द कर दिया गया. इसे होटल में शिफ्ट किया गया और आखिरकार शनिवार दोपहर 1 बजे ट्रेलर रिलीज हुआ. एक वीडियो मैसेज में अग्निहोत्री ने कहा कि,“मुझे बताया गया है कि सभी वायर काट दिए गए हैं. ये निर्देश कौन दे रहा है और क्यों, मैं नहीं जानता. हमारे खिलाफ पहले ही कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. जब हमारे पास परमिशन है, तो इसे एक निजी होटल में होने से क्यों रोक रहे हैं? अगर ये तानाशाही नहीं, तो क्या है? अगर ये फासीवाद नहीं, तो क्या है? इतनी पुलिस आई है जैसे हम क्रिमिनल हों.”

'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, मोहन कपूर, दिव्येंदु भट्टाचार्य, पल्लवी जोशी, सास्वत चटर्जी और पुनीत इस्सर सहित कई एक्टर्स अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

