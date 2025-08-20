डायरेक्टर बनकर आ रहा शाहरुख का बेटा, आर्यन ने दी पहली स्पीच, बॉबी देओल ने तारीफ में कहा ये

किंग खान के लाडले बेटे आर्यन खान फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू के लिए तैयार हैं. पर एक्टिंग में नहीं, डायरेक्शन में. आर्यन, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' लेकर आ रहे हैं. इसमें नजर आने वाले किरदार और स्टार्स से हाल ही में फैन्स को रूबरू कराया गया. मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने बेटे आर्यन के इस शो के ट्रेलर को लॉन्च किया. कहा कि मैं बेटे पर गर्व नहीं करता, बल्कि हर चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस करता हूं. मैं इस मुंबई और महाराष्ट्र की पावन धरती का शुक्रिगुजार हूं कि पिछले 30 सालों से मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पा रहा हूं.

आर्यन ने स्टेज पर पहली बार दी स्पीच

इवेंट में आर्यन ने एक बढ़िया स्पीच भी दी. रेड कर्टेन्स के हटने के बाद आर्यन ने सबसे पहले स्टेज पर एंट्री मारी. पापा शाहरुख के गले लगे और हाथ जोड़कर वहां मौजूद सभी का शुक्रिया अदा किया. आर्यन ने हाथ जोड़कर स्पीच में कहा- थैंक्यू. आज मैं बहुत नर्वस हूं. क्योंकि आज मैं पहली बार आप सभी के सामने स्टेज पर आया. और इसीलिए 2 दिन और तीन रातों से मैं ये स्पीच बार-बार प्रैक्टिस किए जा रहा हूं. बल्कि मैंने ये स्पीच टेलीप्रॉम्पटर पर भी लिखवाई है. और अगर यहां बिजली चली जाए तो मैं अपनी स्पीच कागज के टुकड़े पर भी लिखकर लेकर आया हूं. वो भी टॉर्च के साथ. और अगर तब भी मेरे से गलती हो जाए तो पापा हैं न.

और अगर इन सबके बाद भी मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है. ये शो बनाने का सिर्फ एक ही मक्सद था. बहुत सारे लोग हो, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारा एंटरटेनमेंट पहुंचा सकें. 4 साल की मेहनत, अनगिनत डिस्कशन्स और हजारों-हजारों रीटेक्स के बाद ये शो फाइनली रेडी है. और मैं उन लोगों को थैंक्यू बोलना चाहता हूं, जिनके बिना ये बनना नामुमकिन था. नेटफ्लिक्स की टीम, मां गौरी खान और टी-सीरीज का आर्यन ने धन्यवाद किया. आखिर में आर्यन ने मां गौरी खान को स्टेज पर बुलाया और स्पीच खत्म की.

बॉबी ने बांधे आर्यन की तारीफों के पुल

शाहरुख खान ने स्टेज पर बॉबी देओल को भी इंट्रोड्यूस करवाया. कहा कि पिछले 30 सालों से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे देखते-देखते अपने बच्चे हो जाएंगे और हम उनके साथ काम करेंगे. शाहरुख ने बॉबी का शुक्रिया अदा किया.

बॉबी ने कहा- जैसे शाहरुख ने कहा कि हमारे बच्चे हैं, इसी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. आर्यन आ रहा है. मेरे लिए ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि मेरे लिए ये मोमेंट मेरे दिल के करीब है. मैंने आर्यन को तबसे देखा है जब वो यंग था. मेरी और आर्यन के बीच काफी चीजों को लेकर बात भी हुई. आर्यन के अंदर कुछ तो मैजिकल है. वो दुनिया पर राज करेगा. मुझे रेड चिलीज से फोन आया था, इस शो के लिए तो मैं स्क्रिप्ट नैरेशन के लिए ऑफिस मिलने गया था. वहां 7 घंटे बैठा था. आर्यन ने मुझे बहुत डेडिकेशन के साथ पूरी स्क्रिप्ट के बारे में बताया था. मैं उसे देखकर बहुत खुश था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों के अंदर वो टैलेंट हैं वो कर पाएंगे.

मैं बहुत लकी हूं, इस शो का हिस्सा बनकर. आर्यन का शो मेरे लिए स्पेशल है. हर एक्टर ने इस शो में शानदार काम किया है. डायरेक्टर शानदार हैं. किरदारों को लेकर जो पेपर पर लिखा गया था, उसे पर्दे पर उतारना आर्यन के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने कर दिखाया.

---- समाप्त ----