'तेरे इश्क में' ने 5 दिन में अजय देवगन की लव स्टोरी को छोड़ा पीछे, मंगलवार हुई सोमवार से ज्यादा कमाई

धनुष और कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' थिएटर्स में लगातार भीड़ जुटा रही है. वीकेंड में शानदार कमाई करने के बाद इसने मंडे टेस्ट में भी दमदार परफॉर्म किया था. अब मंगलवार को फिल्म ने एक बार फिर कमाल किया है. इसने मंगलवार को सोमवार से ज्यादा कमाई की है.

'तेरे इश्क में' ने मंगलवार को भी किया कमाल (Photo: IMDB)
'तेरे इश्क में' को रिलीज हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं. धनुष और कृति सेनन स्टारर ये लव स्टोरी लगातार थिएटर्स में भीड़ जुटा रही है. बॉलीवुड को इस साल कई कामयाब लव स्टोरीज मिली हैं. एक तरफ 'सैयारा' साल की सबसे बड़ी हिट बनी. दूसरी तरफ 'एक दीवाने की दीवानियत' तगड़ी सरप्राइज हिट बनकर आई. अब 'तेरे इश्क में' 5 ही दिन में एक सॉलिड हिट लव स्टोरी बन गई है. शुक्रवार से ही ट्रेड को सरप्राइज कर रही इस फिल्म ने मंगलवार को सोमवार से भी ज्यादा कलेक्शन किया है. 

मंगलवार को 'तेरे इश्क में' ने फिर मचाया धमाल 
वीकेंड कलेक्शन से ही हिट साबित हो चुकी 'तेरे इश्क में' ने मंडे टेस्ट दमदार नंबर्स के साथ पास किया. 15 करोड़ की ओपनिंग करके आ रही फिल्म का मंडे कलेक्शन 8 करोड़ से ज्यादा रहा, जो एक शानदार होल्ड है. मंगलवार को टिकटों पर मिलने वाले खास ऑफर का फायदा भी फिल्म को खूब मिला. 

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान कहते हैं कि मंगलवार को 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर 10-11 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया है. यानी सोमवार के मुकाबले मंगलवार को फिल्म की कमाई ऑलमोस्ट 25% बढ़ गई. 5 दिन में 'तेरे इश्क में' का टोटल नेट कलेक्शन 71 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. सिर्फ हिंदी वर्जन का कलेक्शन 68 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है. 

5 दिन में ही कई बड़ी फिल्मों से आगे निकली धनुष की फिल्म
'तेरे इश्क में' से पहले बॉलीवुड की पिछली बड़ी फिल्म अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' थी.  इसमें भी एक लव स्टोरी थी जिसमें हीरो-हीरोइन की उम्र का ट्विस्ट था. 14 नवंबर को रिलीज हुई ये फिल्म थिएटर्स में 20 दिन बिता चुकी है. सैकनिल्क के हिसाब से, अजय की फिल्म ने 20 दिन में करीब 72 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. यानी मंगलवार की कमाई से 'तेरे इश्क में' ने अजय की फिल्म की लगभग बराबरी कर ली है. और बुधवार को इससे आगे निकल जाएगी. 

सरप्राइज हिट बनकर आई लव स्टोरी 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 80 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. 'परम सुंदरी' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'जैसी लव स्टोरीज का टोटल कलेक्शन भी 80 करोड़ से कम ही था. बस एक-दो दिन में 'तेरे इश्क में' इन सभी को पीछे छोड़ देगी. जल्द ही ये 'सैयारा' के बाद साल की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड लव स्टोरी बन जाएगी. 

---- समाप्त ----
