Do you wanna Partner Trailer: शराब बेचने निकलीं तमन्ना-डायना, मजेदार है कहानी, इस दिन होगी रिलीज

बॉलीवुड की तरफ से एक नई वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' आ रही है जिसमें एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी नजर आएंगी. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें सीरीज की कहानी और कास्ट से रूबरू कराया गया. तमन्ना और डायना की वेब सीरीज को करण जौहर, आदर पूनावाला और अपूर्व मेहता ने प्रोड्यूस किया है.

क्या होगी 'डू यू वाना पार्टनर' की कहानी?

तमन्ना और डायना की वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' दो ऐसे दोस्तों की कहानी बताती है जो खुद शराब का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं. जिसमें उनके साथ एक साथी भी होता है जो उनकी शराब बनाने में मदद करता है. लेकिन किसी भी चीज का बिजनेस शुरू करने से पहले कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तमन्ना और डायना के सामने भी कई चुनौतियां नजर आती हैं.

उन्हें बिजनेस के नाम से लेकर पैसों की भी जरूरत होती है जिसके लिए वो कुछ गलत लोगों से हाथ भी मिला लेती हैं. जैसे गैंग्सटर और इसी कोशिश में उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं. वहीं हर बिजनेस में एक कॉम्पिटीशन भी होता है जो दूसरे को रास्ते से हटाने का काम करता है. अब क्या तमन्ना और डायना अपना बिजनेस सक्सेसफुली शुरू कर पाएंगी? यही इस वेब सीरीज की कहानी हो सकती हैं.

यहां देखें ट्रेलर:

कॉमेडी और ट्रैजेडी का होगा मिश्रण?

'डू यू वाना पार्टनर' वेब सीरीज के ट्रेलर में फैंस के लिए कई सारे सरप्राइज नजर आए. तमन्ना और डायना के अलावा इसमें टीवी की दुनिया के जाने माने सितारे शामिल हैं. जैसे एक्टर नकुल मेहता और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इसमें दमदार रोल्स में नजर आने वाली हैं. इनके अलावा जावेद जाफरी और नीरज काबी भी अपनी एक्टिंग के टैलेंट से फैंस को इंप्रेस करते आएंगे.

सोशल मीडिया की दुनिया से सूफी मोतीवाला भी वेब सीरीज में एक्टिंग करते नजर आएंगे. वहीं 'रोडीज' वाले रणविजय सिंह भी स्पेशल रोल में नजर आ सकते हैं. 'डू यू वाना पार्टनर' वेब सीरीज 12 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होनी शुरू होगी. इसे कॉलिन डी’कुन्हा और अर्चित कुमार ने डायरेक्ट किया है.

