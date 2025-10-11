पापा सैफ की तरह हीरो नहीं बनेंगे तैमूर, किस फील्ड में है इंटरेस्ट? करीना ने बताई बेटे की पसंद

करीना कपूर और सैफ अली खान फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. इंडस्ट्री में करीना और सैफ के परिवार का बड़ा नाम है. सैफ और अमृता के दोनों बच्चे सारा और इब्राहिम भी इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रहे हैं. ऐसे में फैंस को लगता है कि सैफ और करीना के लाडले बेटे तैमूर अली खान भी बड़े होकर हीरो बनेंगे. मगर तैमूर को एक्टिंग में नहीं, बल्कि किसी दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट है. जानना चाहेंगे आप?

बेटे के बारे में क्या बोलीं करीना?

करीना कपूर खान ने अब खुद अपने लाडले बेटे तैमूर के करियर इंटरेस्ट के बारे में बताया है. हाल ही में करीना अपनी ननद और एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट में गेस्ट बनकर पहुंचीं. इस दौरान करीना ने ये साफ किया कि उनके बेटे तैमूर को एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है.

बेटे तैमूर के लिए करीना बोलीं- टिम का ड्रामा और एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है. स्कूल में जब भी तैमूर को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चुनने का मौका मिलता है, तो मैं लिस्ट पढ़कर तैमूर से पूछती हूं- क्या इस साल ड्रामा करना चाहते हो? तो वो कहता है- नहीं. मैं पूछती हूं- क्यों नहीं? एक्टिंग ट्राई तो करो. इसपर तैमूर को जवाब होता है- नहीं, मैं एक्टिंग एन्जॉय नहीं करता. इसलिए मैंने कभी जबरदस्ती भी नहीं की.

किस फील्ड में है तैमूर को इंटरेस्ट?

करीना ने आगे बताया- टिम ने एक बार मुझसे कहा था कि वो कुकरी क्लास ज्वॉइन करना चाहता है, क्योंकि उनके पिता सैफ भी कुकिंग एन्जॉय करते हैं. उसका मुझसे सिर्फ यही सवाल होता है- क्या आप रोहित शर्मा की दोस्त हैं? क्या विराट कोहली आपके फ्रेंड हैं? क्या आप उन्हें मैसेज करके उनके बैट के बारे में बोल सकती हो.

'मेरा रिएक्शन होता है...नहीं..मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है. तैमूर को एक्टर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है. तैमूर का बस यही सवाल होता है- क्या मैं विराट कोहली से ये सवाल पूछ सकता हूं? मैं कहती हूं कि मैं उन्हें नहीं जानती.'

बता दें कि शादी के बाद करीना और सैफ ने दिसंबर 2016 में तैमूर का वेलकम किया था. जन्म के बाद तैमूर की पहली फोटो वायरल होते ही वो इंटरटनेट सेंसेशन बन गए थे. तैमूर की एक झलक पाने को फैंस आज भी बेकरार रहते हैं. कहना गलत नहीं होगा कि बचपन में ही तैमूर स्टार बन गए हैं. फैन फॉलोइंग के मामले में वो कई बड़े स्टार्स को टक्कर देते हैं.

