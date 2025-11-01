scorecardresearch
 

आदित्य चोपड़ा से स्वरा भास्कर ने मांगा था काम, मिला दो टूक जवाब, बोलीं- अपनी शर्तों पर...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बताया कि उन्होंने फिल्म सुल्तान में सलमान खान के साथ एक रोल के लिए आदित्य चोपड़ा को मैसेज किया था. इसके अलावा उन्होंने आउटसाइडर्स को लेकर भी बयान दिया है.

फिल्मों में काम को लेकर बोलीं स्वरा भास्कर (Photo: instagram/@reallyswara)
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक्टिंग के अलावा अपनी बेबाक बातों के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि कैसे वह काम मांगने से कभी नहीं डरतीं, चाहे इसके लिए उन्हें सीधे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स से ही क्यों न कॉन्टेक्ट करना पड़े. उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक पल प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से जुड़ा था और उन्होंने फिल्म 'सुल्तान' में सलमान खान के साथ काम करने की मांग की थी.

बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने कहा, 'मैंने एक बार आदित्य चोपड़ा को मैसेज किया और कहा, 'सर, मुझे लगता है कि आपको मुझे कास्ट करना चाहिए; मैं एक बहुत अच्छी पहलवान बनूंगी.' इसपर उन्होंने जवाब दिया, 'नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, स्वरा.' मैंने कहा, 'ठीक है, ठीक है.'

एक्ट्रेस ने बताया, 'आदित्य चोपड़ा के रिजेक्शन ने डिमोटिवेट नहीं किया बल्कि इस विश्वास को और मजबूत किया कि इंडस्ट्री में बाहरी लोगों को अपने लिए खुद जगह बनानी पड़ती है. हम बाहरी हैं, मैंने सब कुछ अपनी शर्तों पर लिया है.'

आउटसाइडर्स पर स्वरा का बयान
अपनी जर्नी पर बात करते हुए स्वरा ने बताया,'मैंने फिल्मों में रोल पाने में कभी संकोच क्यों नहीं किया. देखिए, अगर हम बहुत ज्यादा लिहाज-विहाज बनाए रखेंगे, तो हमें काम नहीं मिलेगा. हम बाहरी हैं, है ना? मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो फोन करके मेरी सिफारिश कर सकें. मैंने जो भी किया है, मैंने छीन-छीन के लिया है, या अपने दम पे - जैसे भी मिला मुझे.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'भले ही उन्हें पूछने में मजा न आए, लेकिन मुझे इसमें कोई शर्म नहीं दिखती. मैं जिंदगी के हर पहलू में बहुत विनम्र हूं, लेकिन काम मांगने में मुझे कभी शर्म नहीं आई किसी से. मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है- मुझे मांगना चाहिए. मैं हमेशा कहती हूं, मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा. प्लीज मुझे कास्ट कर लीजिए, सोचिए कर लीजिए.'

हालांकि स्वरा भास्कर ने बताया कि उन्होंने मां बनने के बाद से इस भागदौड़ से ब्रेक ले लिया है. उन्होंने कहा, 'प्रेग्नेंट होने के बाद से मैंने किसी से काम नहीं मांगा.'

सलमान खान के साथ मिली फिल्म
आपको बता दें कि भले ही स्वरा ने सुल्तान में सलमान खान के साथ काम नहीं किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. 2015 में सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी पारिवारिक ड्रामा प्रेम रतन धन पायो में स्वरा ने उनकी ऑन-स्क्रीन बहन का किरदार निभाया था. अपने भव्य सेट और पुराने जमाने के आकर्षण के लिए जानी जाने वाली यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी.
 

