दूसरे धर्म में मशहूर एक्ट्रेस ने रचाई शादी, सालों बाद हुई परेशानी? कहा- वो धोखा...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने करियर के पीक पर दूसरे धर्म के पॉलिटिशियन फहाद अहमद संग शादी रचाई थी. शादी के बाद स्वरा अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहती हैं. स्वरा ने अब हेटर्स को जवाब दिया है और फहाद संग अपनी शादीशुदा जिंदगी पर भी बात की है.

पति फहाद संग खुशहाल जिंदगी जी रहीं स्वरा (Photo: Instagram @reallyswara)
पति फहाद संग खुशहाल जिंदगी जी रहीं स्वरा (Photo: Instagram @reallyswara)

स्वरा भास्कर बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. स्वरा ने करियर के पीक पर पॉलिटिशियन फहाद अहमद संग शादी रचाई थी. शादी के बाद वो एक बेटी की मां बनीं. स्वरा की शादी को दो साल बीत चुके हैं. मगर अभी भी उन्हें दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर ट्रोल किया जाता है. अब स्वरा ने ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है और हेटर्स को जवाब दिया है. 

शादी पर क्या बोलीं स्वरा?

हाल ही में Hauterrfly संग बातचीत में स्वरा भास्कर से उनकी शादी पर बात की गई. स्वरा से पूछा गया कि क्या कभी फहाद संग उन्हें इंटरफेथ मैरिज में कोई परेशानी हुई है? इसपर स्वरा ने झट से कहा- नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. 

दूसरे धर्म के फहाद संग शादी करने पर स्वरा आगे बोलीं- मैंने ये बात समझी है कि अगर आप एक अच्छे और ईमानदार इंसान हैं, तो वही सबसे ज्यादा मायने रखता है. फहाद के साथ प्यार को लेकर मैंने ये महसूस किया है कि मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल सुरक्षित हूं. मुझे पता है कि वो कभी मेरा दिल नहीं दुखाएंगे और कभी मुझे धोखा नहीं देंगे. 

जब बेटी के बार में स्वरा ने कही ये बात?

इससे पहले Screen संग बातचीत में स्वरा और फहाद ने कहा था कि वो अपनी बेटी राबिया सभी संस्कृतियों और धर्मों के बारे में सिखाना चाहते हैं. स्वरा ने कहा था- मैं किसी भी चीज को नकारती नहीं हूं. जबसे हमारी बेटी राबिया का जन्म हुआ है. मैं फहाद से कहती हूं कि हम सभी धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े हर एक रीति-रिवाजों का पालन करेंगे, ताकि वो सुरक्षित रहे. 

टीवी शो में छाईं स्वरा

स्वरा भास्कर की बात करें तो मां बनने के बाद उन्होंने सिल्वर स्क्रीन से ब्रेक ले लिया.वो लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. वो बेटी संग अपनी मदरहुड जर्नी को यादगार बना रही हैं. इसी के साथ स्वरा इन दिनों वो कपल रियलिटी शो 'पति-पत्नी और पंगा' में अपने डार्लिंग हबी फहाद नजर आ रही हैं. शो में फहाद संग स्वरा की केमिस्ट्री और खट्टी-मीठी नोकझोंक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फहाद का मजाकिया अंदाज भी फैंस के दिलों को जीत रहा है. 

