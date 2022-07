Sushmita Sen: जब सुष्मिता सेन को नहीं आती थी अंग्रेजी, मिस यूनिवर्स पीजेंट में पूछा गया सवाल, फिर...

गॉर्जियस...कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग माइंडेड सुष्मिता सेन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जो बिना फिल्टर के अपनी हर बात खुलकर सामने रखती हैं. ललित मोदी संग अपने रिश्ते को भी सुष्मिता ने दुनिया के सामने कुबूल किया, ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे. यही बात तो सुष्मिता को खास बनाती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को सच्चाई के साथ सामने रखती हैं.

...जब सुष्मिता को नहीं आती थी इंग्लिश

सुष्मिता सेन कई बार अपने करियर और अपनी जर्नी को लेकर भी अहम बातें फैंस संग शेयर कर चुकी हैं. सुष्मिता सेन ने कुछ समय पहले अपनी बेटी की स्कूल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इंग्लिश संग अपने स्ट्रगल के बारे में बात की थी. सुष्मिता ने बताया था कि करियर के शुरुआती समय में उन्हें ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी.

मिस यूनिवर्स में सुष्मिता से पूछा गया था ये सवाल

सुष्मिता ने इस बारे में बात करते हुए मिस यूनिवर्स के फाइनल राउंड को याद किया जब उनसे इंग्लिश में सवाल पूछा गया था. सवाल था- "What for you is the essence of being a woman?" सुष्मिता सेन ने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की थी और पूछे गए सवाल में essence का मतलब उन्हें पता नहीं था. लेकिन उन्होंने अपनी सूझ-बूझ दिखाते हुए इस सवाल का इतना शानदार जवाब दिया कि हर कोई उनसे इंप्रेस हो गया था.

सुष्मिता ने जवाब दिया था- एक महिला होना ही ईश्वर का तोहफा है और इस बात को हम सभी को एप्रिशिएट करना चाहिए. एक बच्चे का जन्म उसकी मां से ही होता है, जो एक महिला है. वो पुरुषों को दिखाती है कि केयरिंग, शेयरिंग और प्यार करना क्या होता है. एक महिला होने का यही एसेंस है.

सुष्मिता सेन ने उस पल को याद करते हुए कहा कि भगवान ने उनकी सचमें उस वक्त काफी मदद की थी. इंटरव्यू में सुष्मिता ने बताया था- मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी थी. इसलिए उस समय मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी. मुझे नहीं पता कि उस समय मैंने एसेंस का मतलब कैसे समझा और कैसे इतनी क्लैरिटी और एक्सपीरियंस के साथ जवाब दिया. मुझे लगता है कि सरस्वती मेरी जुबान पर बैठ गई थीं.

सुष्मिता ने आगे कहा था- मैंने कहा था कि एक महिला के तौर पर जन्म लेना ईश्वर का बड़ा तोहफा है. मैं अभी भी इस बात पर स्टैंड करती हूं, क्योंकि महिला सिर्फ एक कोख नहीं है, जिससे एक दूसी जिंदगी जन्म लेती है. वो सिर्फ मां बनने के लिए पैदा नहीं होती है, बल्कि वो इस दुनिया में लोगों को ये दिखाने के लिए है कि प्यार, केयर और शेयरिंग क्या होती है.

सुष्मिता सेन की बात करें तो वो इन दिनों ललित मोदी संग अपने अफेयर को लेकर चर्चा में हैं. ललित मोदी ने सुष्मिता संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करके दोनों के रिश्ते को ऑफिशियल किया था. हम भी सुष्मिता को नई जर्नी की शुरुआत पर गुड विशेज देते हैं.