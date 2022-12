'कूपर अस्पताल के स्टाफ की करें सुरक्षा', सुशांत की मौत पर नए दावे के बाद बहन ने की पीएम मोदी से अपील

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है. एक्टर का पोस्टमार्टम करने वाली टीम के मेंबर ने बड़ा दावा कर दिया है. कूपर अस्पताल में जून 2020 में सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया था. उस दौरान कहा गया था कि एक्टर के शरीर पर किसी तरह के निशान नहीं मिले हैं. ये मामला आत्महत्या का लग रहा है. कूपर अस्पताल के मॉर्चुअरी स्टाफ मेंबर रूपकुमार शाह ने दावा किया है कि सुशांत की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था. ऐसे में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रूपकुमार की सुरक्षा को लेकर मांग की है.

रूपकुमार शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में रूपकुमार शाह कह रहे हैं, 'जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तब हमें कूपर अस्पताल में 5 शव पोस्टमार्टम के लिए मिले थे. इसमें से एक वीआईपी शव था. जब हम पोस्टमार्टम करने के लिए गए तो पता चल कि ये शव सुशांत का था. उनके शरीर पर कई निशान थे. गले पर भी दो-तीन निशान थे.'

सुशांत की बहन ने किया ट्वीट

वीडियो के वायरल होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है. श्वेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, 'हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रूपकुमार शाह सुरक्षित रहें. सीबीआई सुशांत के केस को समय से बंधा बनाए.'

We have to make sure safety of RoopKumar Shah is insured. 🙏 CBI Make SSRCase TimeBound @narendramodi @AmitShah #SushantSinghRajput https://t.co/suY8sCuwrU