'कांतारा चैप्टर 1' के तूफान में भी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की सॉलिड ओपनिंग, करेगी बड़ा कमाल?

'कांतारा चैप्टर 1' नाम का तूफान बॉक्स ऑफिस पर आने वाला है इसकी खबर सभी को थी. इसलिए इसके सामने रिलीज हो रही बॉलीवुड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को कम आंका जा रहा था. मगर कमजोर समझी जा रही इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपने पांव जमा लिए हैं.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दमदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: IMDB)
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' गुरुवार को 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने ही थिएटर्स में रिलीज हुई. 'कांतारा' ने 2022 में हिंदी में क्या धमाका किया था, ये फिल्म बिजनेस पर नजर रखने वालों को आज भी याद है. इसलिए इस सीरीज की अगली फिल्म क्या कर सकती है, इसका अनुमान भी लोग लगा ही पा रहे थे. 

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', ऋषभ शेट्टी की फिल्म के मुकाबले कमजोर मानी जा रही थी. मगर वरुण और जाह्नवी की फिल्म ने गुरुवार को तगड़ा सरप्राइज दिया है. साल की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जा रही 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने पड़ने के बावजूद, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने दमदार शुरुआत की है. 

वरुण-जाह्नवी की फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के ट्रेलर को तो दर्शकों से ठीकठाक रिस्पॉन्स मिला ही था. इसके गाने भी खूब पॉपुलर हुए और गानों से फिल्म को जो पॉपुलैरिटी मिलती है, वो हमेशा कमाल करती है. इसका असर फिल्म के कलेक्शन पर नजर आ रहा है. सुबह के शोज में इसे बहुत एवरेज शुरुआत मिली, लेकिन शाम से फिल्म रफ्तार पकड़ती नजर आई. 

ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श के अनुसार 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 10.11 करोड़ का कलेक्शन किया. ये अनुमानों से ज्यादा है क्योंकि बुधवार को एडवांस बुकिंग देखने के बाद माना जा रहा था कि ये पहले दिन 6 करोड़ से 8 करोड़ की रेंज में ओपनिंग करेगी. 

क्यों दमदार है 'सनी संस्कारी...' की ओपनिंग?
गुरुवार को रिलीज हुई फिल्मों में 'कांतारा चैप्टर 1' (हिंदी) ज्यादा बड़ी फिल्म है ये स्पष्ट था. इसलिए इसे थिएटर्स में स्क्रीन्स और शोज भी ज्यादा मिले थे. सैकनिल्क पर उपलब्ध डाटा बताता है कि दिल्ली-मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के शोज, 'कांतारा चैप्टर 1' के मुकाबले करीब 60% ही थे. 

इस फिल्म की लीड जोड़ी वरुण धवन और जाह्नवी कपूर का लॉकडाउन के बाद से रिकॉर्ड बहुत दमदार नहीं रहा है. ना ही दोनों इस समय बॉलीवुड में इस कद के स्टार हैं कि इनके नाम पर ही दर्शक थिएटर तक पहुंच जाएं. इन दोनों फैक्टर्स के बावजूद 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने 10 करोड़ की ओपनिंग की है, जो अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' और अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' से ज्यादा है. वरुण-जाह्नवी की फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन लगभग आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' (10.70 करोड़) के बराबर है. 
  
2 अक्टूबर की छुट्टी ने दिलाया फायदा, लंबा वीकेंड आएगा काम
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' लाइट मूड की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें कॉमेडी है और इसे फैमिली के साथ बैठकर भी देखा जा सकता है. फेस्टिवल वाले माहौल में जनता इस तरह की लाइट फिल्में देखना पसंद करती है.  

गुरुवार को गांधी जयंती और दशहरे की छुट्टी का फायदा भी फिल्म को हुआ इसलिए वॉक-इन दर्शक थिएटर्स तक पहुंचे. गुरुवार के दिन रिलीज होने से फिल्म को लंबा वीकेंड मिलेगा, शुक्रवार को शाम से ही दर्शक बढ़ेंगे. और ये ग्रोथ शनिवार-रविवार को भी जारी रहेगी, जिससे कमाई बढ़ेगी. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका बजट 60 करोड़ से 80 करोड़ के बीच है. 

अगर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' गुरुवार से शुरू हुए ट्रेंड के हिसाब से ही आगे बढ़ी तो इसका वीकेंड कलेक्शन ही 45 करोड़ से ज्यादा होगा, जो आगे के बॉक्स ऑफिस रन को आसान बनाएगा. ये बिजनेस के लिहाज से इसे एक कामयाब फिल्म बनाएगा. लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी बाकी है— कांतारा चैप्टर 1. 

सिर्फ शोज की गिनती के मामले में ही नहीं, रिव्यूज और जनता की तारीफों के मामले में भी इस फिल्म का पलड़ा, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से काफी भारी है. सिर्फ हिंदी वर्जन से ही 20 करोड़ की ओपनिंग करके 'कांतारा चैप्टर 1' ने दिखा दिया है कि इसका क्रेज कैसा है. अगर वीकेंड में दर्शकों ने इसी पर टिकट के पैसे खर्च करने का मन बना लिया तो वरुण-जाह्नवी की फिल्म को नुकसान हो सकता है. 

