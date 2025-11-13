scorecardresearch
 

Feedback

धर्मेंद्र के घर के बाहर लगा पैपराजी का तांता, भड़के सनी देओल, बोले- शर्म नहीं आती?

सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. सनी अपने घर के बाहर खड़े फोटोग्राफर्स से उनकी और उनके परिवार की प्राइवसी में लगातार दखलअंदाजी को लेकर नजर हैं. उन्हें कहते सुना जा सकता है, 'आपके घर में मां-बाप हैं, बच्चे हैं. शर्म नहीं आती?'

Advertisement
X
पैपराजी पर भड़के सनी देओल (Photo: Instagram/@iamsunnydeol)
पैपराजी पर भड़के सनी देओल (Photo: Instagram/@iamsunnydeol)

पिछले कुछ दिनों से देओल परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सोमवार, 10 नवंबर को धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे. इसके बाद से ही परिवार समेत ढेरों एक्टर्स उनसे मिलने पहुंचे. वहीं 11 नवंबर को धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर भी वायरल हो गई. इसके बाद ईशा देओल और हेमा मालिनी ने मीडिया और पैपराजी की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों की कड़ी निंदा की थी. अब सनी देओल ने मुंबई स्थित अपने घर के बाहर फोटोग्राफर्स पर गुस्सा उतारा है.

पैपराजी पर भड़के सनी देओल 

सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. सनी अपने घर के बाहर खड़े फोटोग्राफर्स से उनकी और उनके परिवार की प्राइवसी में लगातार दखलअंदाजी को लेकर नजर हैं. उन्हें कहते सुना जा सकता है, 'आपके घर में मां-बाप हैं, बच्चे हैं. बेवकूफों की तरह वीडियो भेजे जा रहे हो. शर्म नहीं आती?' सनी के इस गुस्से को फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स भी जायज बता रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra family tree
धर्मेंद्र को सुबह 7.30 बजे मिला डिस्चार्ज, घर पर चलेगा इलाज, परिवार का फैसला 
dharmendra health updates
हॉस्पिटल से घर लौटे धर्मेंद्र, अब कैसी है तबीयत? परिवार ने दिया हेल्थ अपडेट 
Salman Khan Dharmendra News
धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे आमिर खान, मुंह छिपाए आए बेटे बॉबी 
May you be blessed with long life: Dharmendra in last social media post to fans
धर्मेंद्र से मिलने पहुंचीं बॉबी देओल की पत्नी तान्या, भावुक दिखीं अमीषा  
Indian women cricket team
बेटियों ने रचा इतिहास,भारत की जीत पर झूमा बॉलीवुड, दी शाबाशी 

बता दें कि धर्मेंद्र को कुछ दिनों के इलाज के बाद बुधवार, 12 नवंबर की सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी. देओल के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे एक्टर्स ने भी अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद परिवार ने एक बयान जारी कर पुष्टि की थी कि धर्मेंद्र घर पर ही अपनी रिकवरी जारी रखेंगे.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

झूठी खबर पर नाराज हुई थीं हेमा मालिनी

सनी देओल का यह वीडियो उस समय आया है जब देओल परिवार ने इस मुश्किल वक्त में बार-बार मीडिया से अपनी प्राइवसी का सम्मान करने की अपील की है. धर्मेंद्र की झूठी मौत की खबर पर रिएक्शन देते हुए ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, 'मीडिया ओवरड्राइव में लगता है और झूठी खबरें फैला रहा है. मेरे पिता स्थिर हैं और रिकवर कर रहे हैं. हम अनुरोध करते हैं कि सभी हमारे परिवार को प्राइवसी दें. पापा के जल्दी ठीक होने की दुआओं के लिए शुक्रिया. ईशा देओल.'

इससे पहले हेमा मालिनी ने भी मीडिया की इसी हरकत की आलोचना की थी. उन्होंने लिखा था, 'जो हो रहा है वह अक्षम्य है. जिम्मेदार चैनल इलाज का जवाब दे रहे और रिकवर कर रहे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं? यह बेहद असम्मानजनक और गैर-जिम्मेदाराना है. कृपया परिवार और उसकी निजता की जरूरत का उचित सम्मान करें.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement