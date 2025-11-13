धर्मेंद्र के घर के बाहर लगा पैपराजी का तांता, भड़के सनी देओल, बोले- शर्म नहीं आती?

पिछले कुछ दिनों से देओल परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सोमवार, 10 नवंबर को धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे. इसके बाद से ही परिवार समेत ढेरों एक्टर्स उनसे मिलने पहुंचे. वहीं 11 नवंबर को धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर भी वायरल हो गई. इसके बाद ईशा देओल और हेमा मालिनी ने मीडिया और पैपराजी की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों की कड़ी निंदा की थी. अब सनी देओल ने मुंबई स्थित अपने घर के बाहर फोटोग्राफर्स पर गुस्सा उतारा है.

पैपराजी पर भड़के सनी देओल

सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. सनी अपने घर के बाहर खड़े फोटोग्राफर्स से उनकी और उनके परिवार की प्राइवसी में लगातार दखलअंदाजी को लेकर नजर हैं. उन्हें कहते सुना जा सकता है, 'आपके घर में मां-बाप हैं, बच्चे हैं. बेवकूफों की तरह वीडियो भेजे जा रहे हो. शर्म नहीं आती?' सनी के इस गुस्से को फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स भी जायज बता रहे हैं.

बता दें कि धर्मेंद्र को कुछ दिनों के इलाज के बाद बुधवार, 12 नवंबर की सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी. देओल के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे एक्टर्स ने भी अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद परिवार ने एक बयान जारी कर पुष्टि की थी कि धर्मेंद्र घर पर ही अपनी रिकवरी जारी रखेंगे.

झूठी खबर पर नाराज हुई थीं हेमा मालिनी

सनी देओल का यह वीडियो उस समय आया है जब देओल परिवार ने इस मुश्किल वक्त में बार-बार मीडिया से अपनी प्राइवसी का सम्मान करने की अपील की है. धर्मेंद्र की झूठी मौत की खबर पर रिएक्शन देते हुए ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, 'मीडिया ओवरड्राइव में लगता है और झूठी खबरें फैला रहा है. मेरे पिता स्थिर हैं और रिकवर कर रहे हैं. हम अनुरोध करते हैं कि सभी हमारे परिवार को प्राइवसी दें. पापा के जल्दी ठीक होने की दुआओं के लिए शुक्रिया. ईशा देओल.'

इससे पहले हेमा मालिनी ने भी मीडिया की इसी हरकत की आलोचना की थी. उन्होंने लिखा था, 'जो हो रहा है वह अक्षम्य है. जिम्मेदार चैनल इलाज का जवाब दे रहे और रिकवर कर रहे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं? यह बेहद असम्मानजनक और गैर-जिम्मेदाराना है. कृपया परिवार और उसकी निजता की जरूरत का उचित सम्मान करें.'

