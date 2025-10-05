'वो अपनी वसीयत से करिश्मा के बच्चों को कैसे बाहर कर सकता है?', बोलीं संजय कपूर की बहन

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनके जाने के बाद से परिवार में पैसों और जायदाद को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है. उनकी पत्नी प्रिया सचदेव और करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच कानूनी लड़ाई भी जारी है, क्योंकि उन्हें अपने पिता संजय कपूर की जायदाद से कुछ हासिल नहीं हुआ है. अब अपने भाई संजय कपूर की वसीयत पर बहन ने हैरानी जताई है.

वसीयत से निकला करिश्मा के बच्चों का नाम, क्या बोलीं संजय कपूर की बहन?

संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनके भाई ने अपने बच्चों को अपनी वसीयत में जगह नहीं दी. उन्हें अपने परिवार का मजाक पब्लिक में बनता देख बिल्कुल खुशी नहीं महसूस हो रही है. मंदिरा ने कहा, 'हमने वसीयत पढ़ी है और वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगी थी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा भाई अपनी वसीयत से अपने बच्चों का नाम कैसे हटा सकता है.'

'पहली बात जो हमने सुनी वो थी कि करिश्मा के बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला. ये पूरी बात बहुत अजीब है. पहला रिएक्शन मेरी मां की तरफ से आया और वो बहुत परेशान थीं. उन्हें पूरी बात पर यकीन नहीं हुआ. मेरी दिक्कत ये है कि इस परिवार को मजाक बना दिया गया है. मेरे पिता ने अपनी विरासत बनाने के लिए बहुत मेहनत की और मेरे भाई ने इसे आगे बढ़ाया. इन सबका पूरी दुनिया के सामने मजाक उड़ाया जा रहा है और वो भी पैसों के लिए.'

क्या संजय कपूर की वसीयत पर है मंदिरा को शक?

मंदिरा ने आगे ये भी कहा है कि उन्हें अपने भाई संजय कपूर की वसीयत पर पूरा शक है. क्योंकि उनके परिवार की विरासत को सभी ने मिलकर बनाया है और वो हैरान हैं कि ये सबकुछ अब प्रिया सचदेव के पास जाएगा. मंदिरा ने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे इस पूरे मामले पर बहुत शक है. हमारा परिवार ऐसे नहीं चलता. लोग जो चाहें कह सकते हैं और ये सच है कि मैंने अपने भाई से चार साल तक बात नहीं की. लेकिन मैं उसके साथ पली-बढ़ी और पूरी जिंदगी उसके साथ रही. कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा उसकी बहन ही रहूंगी.'

'क्योंकि आप पारिवारिक रिश्ते नहीं तोड़ सकते और ना ही अपने खून से छुटकारा पा सकते हैं. इस परिवार ने मिलकर इस विरासत को बनाया है और आप मुझे बता रहे हैं कि ये सब इस एक लड़की को जाएगा. मेरी मां ने मेरे पिता के साथ मिलकर जो घर बनाया था, वो उनका नहीं है. इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है.'

क्या है संजय कपूर की विरासत पर विवाद?

संजय कपूर की मौत के बाद करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका दावा है कि उन्हें अपने पिता की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति से बाहर किया गया है. करिश्मा के बच्चों ने अब अपने हक की मांग की है. उन्होंने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव पर भी कई आरोप लगाए हैं. ये मामला अभी फिलहाल कोर्ट में जारी है.

