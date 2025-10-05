scorecardresearch
 

Feedback

'वो अपनी वसीयत से करिश्मा के बच्चों को कैसे बाहर कर सकता है?', बोलीं संजय कपूर की बहन

दिवंगत संजय कपूर की बहन मंदिरा ने उनकी वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों का नाम नहीं शामिल होने पर हैरानी जताई है. उनका कहना है कि वो समझ नहीं पा रहीं कि कैसे संजय अपने ही बच्चों को वसीयत से बेदखल कर सकते हैं.

Advertisement
X
संजय कपूर की वसीयत पर बोलीं बहन मंदिरा (Photo: Instagram @Priya Sachdev/therealkarismakapoor)
संजय कपूर की वसीयत पर बोलीं बहन मंदिरा (Photo: Instagram @Priya Sachdev/therealkarismakapoor)

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनके जाने के बाद से परिवार में पैसों और जायदाद को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है. उनकी पत्नी प्रिया सचदेव और करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच कानूनी लड़ाई भी जारी है, क्योंकि उन्हें अपने पिता संजय कपूर की जायदाद से कुछ हासिल नहीं हुआ है. अब अपने भाई संजय कपूर की वसीयत पर बहन ने हैरानी जताई है.

वसीयत से निकला करिश्मा के बच्चों का नाम, क्या बोलीं संजय कपूर की बहन?

संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनके भाई ने अपने बच्चों को अपनी वसीयत में जगह नहीं दी. उन्हें अपने परिवार का मजाक पब्लिक में बनता देख बिल्कुल खुशी नहीं महसूस हो रही है. मंदिरा ने कहा, 'हमने वसीयत पढ़ी है और वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगी थी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा भाई अपनी वसीयत से अपने बच्चों का नाम कैसे हटा सकता है.'

सम्बंधित ख़बरें

Karisma Kapoor Sunjay Kapur
'प्रिया ने तोड़ा करिश्मा का घर...', संजय कपूर की बहन का दावा  
Karisma Kapoor Sunjay Kapur
संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद: बैंक अकाउंट से गायब पैसा, करिश्मा के वकील का दावा 
Karisma Kapoor,Priya Sachdev
संजय कपूर की वसीयत गोपनीय रखना चाहती हैं प्र‍िया, कोर्ट ने जताई असहमति  
Karisma Kapoor and Sanjay Kapur with Family (Photo/X)
3 पत्न‍ियां, 3 बच्चे... किसे मिलेगी संजय कपूर की प्राॅपर्टी, जान‍िए- कानून क्या कहता है? 
Pawan Singh,Vijay Devarakonda,Rashmika Mandanna
Film Wrap: 14 साल छोटी हीरोइन संग पवन सिंह का डांस, रश्मिका ने विजय संग की सगाई? 

'पहली बात जो हमने सुनी वो थी कि करिश्मा के बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला. ये पूरी बात बहुत अजीब है. पहला रिएक्शन मेरी मां की तरफ से आया और वो बहुत परेशान थीं. उन्हें पूरी बात पर यकीन नहीं हुआ. मेरी दिक्कत ये है कि इस परिवार को मजाक बना दिया गया है. मेरे पिता ने अपनी विरासत बनाने के लिए बहुत मेहनत की और मेरे भाई ने इसे आगे बढ़ाया. इन सबका पूरी दुनिया के सामने मजाक उड़ाया जा रहा है और वो भी पैसों के लिए.'

Advertisement

क्या संजय कपूर की वसीयत पर है मंदिरा को शक?

मंदिरा ने आगे ये भी कहा है कि उन्हें अपने भाई संजय कपूर की वसीयत पर पूरा शक है. क्योंकि उनके परिवार की विरासत को सभी ने मिलकर बनाया है और वो हैरान हैं कि ये सबकुछ अब प्रिया सचदेव के पास जाएगा. मंदिरा ने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे इस पूरे मामले पर बहुत शक है. हमारा परिवार ऐसे नहीं चलता. लोग जो चाहें कह सकते हैं और ये सच है कि मैंने अपने भाई से चार साल तक बात नहीं की. लेकिन मैं उसके साथ पली-बढ़ी और पूरी जिंदगी उसके साथ रही. कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा उसकी बहन ही रहूंगी.'

'क्योंकि आप पारिवारिक रिश्ते नहीं तोड़ सकते और ना ही अपने खून से छुटकारा पा सकते हैं. इस परिवार ने मिलकर इस विरासत को बनाया है और आप मुझे बता रहे हैं कि ये सब इस एक लड़की को जाएगा. मेरी मां ने मेरे पिता के साथ मिलकर जो घर बनाया था, वो उनका नहीं है. इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है.'

क्या है संजय कपूर की विरासत पर विवाद?

संजय कपूर की मौत के बाद करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका दावा है कि उन्हें अपने पिता की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति से बाहर किया गया है. करिश्मा के बच्चों ने अब अपने हक की मांग की है. उन्होंने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव पर भी कई आरोप लगाए हैं. ये मामला अभी फिलहाल कोर्ट में जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement