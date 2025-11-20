करिश्मा गलत नहीं, प्रिया पर बरसीं संजय कपूर की बहन, बोलीं- प्रॉपर्टी पर समायरा-कियान का हक

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की प्रॉपर्टी का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है. हाल ही में कोर्ट ने कहा था कि करिश्मा कपूर के बच्चों और उनके संजय की पत्नी प्रिया सचदेव के बीच चल रहे केस में बेवजह ड्रामा न हो. लेकिन बावजूद इसके कोर्ट के बाहर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने फिर से प्रिया पर हमला बोला है और यह भी कहा है कि उनके भाई के बारे में फैल रही बातें सच नहीं हैं.

बुरा था संजय-करिश्मा का तलाक- मंदिरा

मंदिरा ने इसी के साथ करिश्मा कपूर से उनके तलाक के बारे में भी बात की. इन-कॉन्ट्रोवर्शियल पॉडकास्ट से मंदिरा ने कहा,“लोग कह रहे हैं संजय 'वुमनाइजर' था. पहली बात- वह अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी इज्जत करो. दूसरी बात- प्रिया सहित सब लोग जानते थे कि वह कैसा था. उसने कभी कुछ छिपाया नहीं. इसलिए लोग बेमतलब बातें करना बंद करें.”

उन्होंने यह भी नकारा कि संजय ने करिश्मा के साथ बुरा व्यवहार किया था. मंदिरा के मुताबिक,“संजय ने करिश्मा के साथ बुरा सलूक नहीं किया. हां, उनका तलाक बुरा था, लेकिन ज्यादातर तलाक ऐसे ही होते हैं. लोगों की झूठी बातों पर भरोसा कर किसी को बदनाम मत करो. बच्चों, उनकी मां और परिवार को निशाना मत बनाओ.”

करिश्मा के बच्चों को मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी

मंदिरा ने यह भी दावा किया कि प्रिया का 'ब्लेंडेड फैमिली' कहना भी झूठ है. वो बोलीं,“हम हमेशा एक परिवार की तरह रहे हैं. मेरी मां हमेशा अपने पोते-पोतियों के संपर्क में रही हैं. मैं भी हमेशा जुड़ी रही. लोलो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. वह मेरी शादी में ‘बेस्टी’ की तरह शामिल हुई थी.”

विरासत के मुद्दे पर मंदिरा ने कहा कि,''करिश्मा के बच्चे- समायरा और कियान, संजय की असली विरासत के हकदार हैं.'' उन्होंने आगे कहा,“मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे परिवार के लिए काम किया, न कि प्रिया के लिए. वे उसे पसंद भी नहीं करते थे. अगर वह सोचती है कि वह सब कुछ ले सकती है, तो मैं अंत तक लड़ूंगी.”

मंदिरा ने साथ ही ये भी माना कि उन्होंने अपने पिता को संजय की तीसरी शादी से प्रिया हो, इसके लिए मनाया था और अब उन्हें पछतावा है कि शायद उन्होंने करिश्मा के साथ गलत किया. मंदिरा ने कहा कि,''हमें तो अभी तक ठीक से रोने का भी वक्त नहीं मिला है. सब कुछ कोर्ट केस और मां का ध्यान रखने में निकल रहा है. भाई की मौत का दर्द जब आता है, बहुत गहरा लगता है. ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन के दोनों पुरुष- पापा और अब भाई, खो गए हैं.”

