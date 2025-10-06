जबसे बिजनेसमैन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर का निधन हुआ है, तभी से उनके परिवार में विवाद का सिलसिला शुरू है. उनकी पत्नी प्रिया सचदेव और करिश्मा के बच्चों के बीच कानूनी जंग जारी है. इसी बीच संजय की बहन मंदिरा भी प्रिया सचदेव को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं.

क्यों टूटी थी संजय कपूर-करिश्मा कपूर की शादी?

मंदिरा कपूर स्मिथ ने विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर खुलासा किया है कि संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी टूटने के पीछे प्रिया सचदेव का भी हाथ था. संजय की बहन का कहना है कि उनके भाई और करिश्मा बेटे कियान के जन्म के बाद, अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहे थे. मंदिरा ने कहा, 'जब संजय करिश्मा के साथ थे, तब प्रिया उन्हें लगातार मैसेज करती थीं और मुझे ये बात पूरी तरह पता है.'

'ये बहुत सीधी बात है. संजय शादीशुदा थे, उसे सुधारने की कोशिश कर रहे थे. वो इस स्थिति में नहीं थे कि उसे कह सकें कि अरे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. लेकिन एक औरत होने के नाते, जब किसी का एक बच्चा और दूसरा बच्चा होता है. आपका भी कुछ समय पहले तलाक हो चुका है. आप जानती हैं कि बच्चे के साथ रहना कितना दर्दनाक होता है. आप कैसे और क्यों आकर किसी और परिवार को तोड़ रही हैं? ये कैसी परवरिश है? ये कैसी औरत है? क्या आज हम समाज में कह रहे हैं कि ये ठीक है?'

'अगर कुछ भी हो, आपको इससे दूर रहना चाहिए था. ये जानते हुए कि ये लोग अपनी शादी को बेहतर बना रहे हैं और उनके दो बच्चे हैं. आपका तलाक हो चुका है. आपका एक बच्चा है. आप जानती हैं कि एक अकेली मां होना क्या होता है. फिर आप आकर इस परिवार के साथ ऐसा क्यों करेंगी.'

संजय कपूर की बहन ने प्रिया सचदेव पर लगाए कौनसे आरोप?

मंदिरा ने आगे ये भी बताया कि उनका परिवार संजय और करिश्मा की शादी नहीं टूटते देखना चाहता था. उनके पिता चाहते थे कि उनके बेटे और बहू एकसाथ रहें और अपने मसलों को सुधारें. संजय की बहन ने कहा, 'बहुत सी ऐसी चीजें हुईं जो अच्छी नहीं थीं. मेरे पिता चाहते थे कि संजय और करिश्मा अपनी शादी पर काम करें.'

'हमारा परिवार सुनता था और बातचीत करता था. और संजय भी आगे-पीछे हो रहा था. वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था. उनका दूसरा बच्चा भी हो गया. मेरा मतलब है कि ये अचानक नहीं होता, ये तब होता है जब आप शादी पर काम कर रहे होते हैं. अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाता, तो सब ठीक हो जाता.'

बता दें कि संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव और करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच विवाद वसीयत में हिस्सेदारी को लेकर है. बच्चों का कहना है कि उन्हें अपने पिता के हिस्से का कुछ भी नहीं मिला है. अपने पिता की वसीयत में उनका नाम नहीं हैं. उन्होंने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है.

