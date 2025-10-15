कोर्ट में चल रही संपत्ति की लड़ाई, संजय कपूर को याद कर इमोशनल हुई तीसरी पत्नी

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की अचानक हुई मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में जंग चल रही है. इस बीच उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने उन्हें याद किया है. आज यानी 15 अक्टूबर को संजय कपूर की जन्मतिथी होती है. अगर संजय जिंदा होते तो आज अपना 54वां जन्मदिन मनाते. ऐसे में प्रिया ने इमोशनल पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की.

इस पोस्ट में श्रद्धांजलि के रूप में एक वीडियो शेयर की गई है. वीडियो में संजय कपूर का पूरा परिवार नजर आ रहा है. इसमें संजय कपूर, प्रिया, बेटे अजारियस और प्रिया की बेटी सफीरा के साथ हैं. इसके अलावा वीडियो में करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और किआन भी शामिल हैं. वीडियो में संजय की मां रानी कपूर और प्रिया सचदेव की बहन चारु सचदेव भी अपने बच्चों संग नजर आ रही हैं. प्रिया ने लिखा कि उन्हें अभी भी संजय की मौजूदगी 'शांत शक्ति' की तरह महसूस होती हैं. उनके 'अनंत प्रेम' के लिए भी प्रिया ने आभार व्यक्त किया.

प्रिया ने शेयर की इमोशनल पोस्ट

प्रिया ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट लिखा, जो भगवद गीता में लिखी एक बात से शुरू हुआ. उन्होंने लिखा, 'जो भी कार्य एक महान व्यक्ति करता है, दूसरों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है. वह जिस मार्ग पर चलता है, दुनिया उसके पीछे चलती है. जो उद्देश्य और प्रेम के साथ जीता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो भक्ति के साथ सेवा करते हैं, उनमें ईश्वर निवास करता है.'

प्रिया ने लिखा कि संजय ने इन शब्दों से ताकत हासिल की. उन्होंने लिखा, 'तुमने इन शब्दों को बिना कहे जिया. तुमने दयालुता के साथ नेतृत्व किया, आदेश के साथ नहीं. तुमने साहस के साथ निर्माण किया, अभिमान के साथ नहीं. तुमने बिना अपेक्षा के दिया, क्योंकि देना तुम्हारा स्वभाव था.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने तुम्हें तूफानों में शालीनता के साथ आगे बढ़ते, बोझ को शांति के साथ उठाते, और हर चुनौती को उद्देश्य में बदलते देखा. तुमने कभी विश्वास की बात नहीं की, तुमने उसे जिया. तुमने करने में विश्वास रखा, घोषणा करने में नहीं. अब भी तुम्हारी मौजूदगी मेरे पास शांत शक्ति की तरह महसूस होती है. हमारे बेटे की हंसी में.तुमने जो दीवारें बनाईं, उनमें तुम्हारा दृष्टिकोण है. उन शांत शामों में, जहां मुझे तुम्हारी शांति महसूस होती है.'

प्रिया ने ये भी लिखा, 'कहते हैं कि एक महान व्यक्ति के कार्य दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य यह था कि तुमने कैसे प्रेम किया, निस्वार्थ और पूर्ण रूप से. कुछ आत्माएं विदा नहीं होतीं, वे विस्तार करती हैं. तुम हर जगह हो, फिर भी यहीं हो. मेरे संजय, मुझे पता है कि तुम मेरी देखभाल कर रहे हो. जन्मदिन मुबारक, जे. (अनंत और कबूतर वाली पीस इमोजी).'

प्रॉपर्टी को लेकर चल रही लड़ाई

बता दें कि संजय कपूर का निधन जून 2025 में हुआ था. दुनिया को अलविदा कह गए संजय अपने पीछे 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गए हैं. इस संपत्ति में उनकी मां रानी कपूर, करिश्मा कपूर संग दोनों बच्चों समायरा और किआन समेत प्रिया सचदेव और उनके बेटे का हिस्सा है. अपने हिस्सों के लिए परिवार में कानूनी लड़ाई चल रही है. करिश्मा के बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट में अपने हक के लिए जंग लड़ रहे हैं. 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान उनके वकील जेठमानी ने दावा किया था कि सभी को दिखाई जा रही संजय की वसीयत नकली है. वहीं संजय की बहन और मां ने भी प्रिया सचदेव पर संपती हड़पने की कोशिश जैसे बड़े आरोप लगाए हैं.

