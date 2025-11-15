धर्मेंद्र के लिए रो पड़ीं गोविंदा की पत्नी सुनीता, मांगी दुआ, बोलीं- भगवान उन्हें 100 साल की उम्र दे

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर पूरे देश में दुआएं मांगी जा रही हैं. हर कई एक्टर की हेल्थ को लेकर चिंता में है. गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी धर्मेंद्र के जल्दी ठीक होने की दुआ की है. धर्मेंद्र की हेल्थ के बारे में बात करते हुए सुनीता इमोशनल भी होती दिखीं.

और पढ़ें

धर्मेंद्र के लिए सुनीता ने मांगी दुआ

दरअसल, यूट्यूब व्लॉग में सुनीता ने फैंस के सवालों के जवाब दिए. एक फैन ने सुनीता से धर्मेंद्र संग उनकी खूबसूरत मेमोरी बताने को कहा. इसपर सुनीता ने कहा कि धर्मेंद्र उनकी जान हैं. उन्होंने एक्टर संग एक शो भी किया था, जिसमें उन्होंने उनके साथ डांस किया था.

धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए सुनीता बोलीं- वो तो मेरी जान हैं, धरम जी. उनके साथ मैंने शो किया था. हम दोनों ने डांस भी किया था. वो मेरे बचपन के क्रश हैं और मुझे बहुत पसंद हैं. मैं दुबई से वापस आई हूं. मुझे उधर ही खबर मिली थी कि वो ICU में हैं. आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इवेंट में जा रही थी. पकर मैं इतना रोई.

'मेरी बेटी का फोन आया. मैं इतना रोई कि मेरी हालत खराब हो गई. मैं जब एयरपोर्ट भी आई तो मीडिया ने मुझसे पूछा. मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही हूं कि माता रानी उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे. मैंने ये भी बोला था कि पंजाबी हैं, कभी हार नहीं मानेंगे. हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन एक ही हैं. वो हैं धरम जी. भगवान उन्हें 100 साल की उम्र दे. मेरी भी उम्र भगवान उन्हें दे दे.'



सुनीता आगे बोलीं- हमारी पूरी इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा सुंदर, उनसे ज्यादा सीधा कोई आदमी नहीं है. मैं हमेशा चाहती हूं कि धरम जी को मेरी उम्र भी लग जाए. धरम जी को बहुत ज्यादा प्यार. मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं.

Advertisement

कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत?

धर्मेंद्र उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. सांस लेने में शिकायत के बाद एक्टर को 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, अब धर्मेंद्र अपने परिवार के बीच घर आ चुके हैं. उनका इलाज घर पर ही चल रहा है. देशभर के फैंस ही-मैन के जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं.

---- समाप्त ----